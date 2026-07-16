Video : १३ षटकार, ३१ चेंडूत शतक... निकोलस पूरनचे वादळी खेळी अन् २६६ धावांचा डोंगर, पण तरी MI ने सामना गमावला; वाचा सविस्तर

MLC 2026 Cricket News: सध्या विविध देशांमध्ये टी२० फ्रँचायझी क्रिकेट खेळले जाते. सध्या अमेरिकेतही मेजर लीग क्रिकेट २०२६ स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेच्या एलिमिनेटर सामन्यात वॉशिंग्टन फ्रिडमने मोठा विजय मिळवत स्पर्धेत पुढचे पाऊल टाकले. मात्र असे असले तरी एमएआय न्यूयॉर्ककडून निकोलस पूरनने केलेल्या शतकाने सर्वांचेच लक्ष वेधले. एमएआय न्यूयॉर्क ही मुंबई इंडियन्समधील सिस्टर फ्रँचायझी आहे. पूरनने ३१ चेंडूतच शतक ठोकले होते. .IPL 2027: हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत CSK - MI कडूनच झाला मोठा खुलासा! नेमकं पडद्यामागे घडतंय काय?.या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी न्यूयॉर्क संघ उतरला होता. पण मोनांक पटेल २ धावांवरच बाद झाला. पण क्विंटन डी कॉक आणि कर्णधार निकोलस पूरन यांनी ११८ धावांची आक्रमक भागीदारी केली. डी कॉक ५१ धावांवर बाद झाल्यानंतरही निकोलस पूरनने कायरन पोलार्डला साथीला घेतले. पूरनने या खेळीदरम्यान, सलग ५ चेंडूवर ५ षटकारही मारले. पूरनने अवघ्या ३१ चेंडूतच त्याचे शतक पूर्ण केले. त्यामुळे तो मेजर लीग क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारा खेळाडू ठरला. मात्र गेलचा विक्रम केवळ एका चेंडूने हुकला..टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद शतक करण्याचा विक्रम साहिल चौहानच्या नावावर आहे. त्याने २७ चेंडूत एस्टोनियाकडून सायप्रसविरुद्ध शतक केले होते, त्यानंतर उर्विल पटेलने गुजरातकडून त्रिपूराविरुद्ध, तर अभिषेक शर्माने पंजाबकडून मेघालयविरुद्ध २८ चेंडूत शतक केले होते. मुहम्मद फहादने तुर्कीकडून बल्जेरियाविरुद्ध २९ चेंडूत शतक केले होते. ख्रिस गेलने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून पुणे वॉरियर्सविरुद्ध ३० चेंडूत शतक केले होते. आता यानंतर पूरनचा क्रमांक लागला आहे..दरम्यान, सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर पूरनने ३३ चेंडूत ५ चौकार आणि १३ षटकारांसह १०६ धावांची खेळी केली. कायरन पोलार्डने २५ चेंडूत ६४ धावांची खेळी केली. त्यामुळे न्यूयॉर्कने २० षटकात ९ बाद २६६ धावा केल्या. वॉशिंग्टन संघाकडून रचिन रवींद्रने ४ विकेट्स घेतल्या..Hardik Pandya wants to leave MI: "आता माझ्याने होणार नाही..."! IPL 2026 मध्यंतरालाच हार्दिक पांड्याने घेतला संघ सोडण्याचा निर्णय; धक्कादायक कारण आले समोर .त्यानंतर वॉशिंग्टन फ्रिडमने २६७ धावांचे लक्ष्य १८.४ षटकातच ४ बाद २७० धावा करत पूर्ण केले. कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ आणि अँड्रिस गुसने यांनी शतके केली. स्मिथने ४८ चेंडूत ७ चौकार आणि ९ षटकारांसह नाबाद ११० धावांची खेळी केली, तसेच अँड्रिसने ५१ चेंडूत १० चौकार आणि १२ षटकारांसह १३२ धावांची खेळी केली. न्यूयॉर्ककडून शाकिब अल हसनने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.