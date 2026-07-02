IPL 2027: हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत CSK - MI कडूनच झाला मोठा खुलासा! नेमकं पडद्यामागे घडतंय काय?

Hardik Pandya CSK Trade Rumors Denied: भारताचा स्टार क्रिकेटपटू आणि मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याच्या नेतृत्वात मुंबई इंडियन्सची (Mumbai Indians) कामगिरी आयपीएल २०२६ मध्ये फारशी खास ठरली नव्हती. त्यांना १४ पैकी ३ सामनेच जिंकता आले होते, त्यामुळे मुंबई इंडियन्स ९ व्या क्रमांकावर राहिले होते. या हंगामात हार्दिक पांड्याची कामगिरीही फारशी बरी झाली नव्हती. हार्दिक २०२४ पासून या संघाचा कर्णधार असून २०२५ वगळता संघ खालच्या क्रमांकावरच राहिला आहे. त्यामुळे हार्दिकच्या नेतृत्वावर प्रचंड टीका होत आहे. अशाच अशीही चर्चा आहे की हार्दिकचे मुंबई इंडियन्स ट्रेड करणार आहेत. त्यामुळे तो पुढच्या वर्षी वेगळ्या संघासाठी खेळताना दिसू शकतो..IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी RR नंतर आणखी एक संघ मैदानात, कर्णधारपदाची ऑफर; मराठमोळ्या खेळाडूची 'वापरा अन् फेकून द्या' अशी होणार अवस्था.काही रिपोर्ट्स असेही आले होते की हार्दिक पांड्याला संघात घेण्यासाठी ७ फ्रँचायझी उत्सुक आहेत, त्यातही चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) आघाडीवर आहे. चेन्नई आणि मुंबई यांच्यात ट्रे़डबाबत चर्चा होत असून आयुष म्हात्रे आणि खलील अहमदच्या बदल्यात हार्दिकचे ट्रेड होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पण आता या चर्चांवर मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स यांनीच पूर्णविराम लावला आहे. या दोन्ही फ्रँचायझींकडून अशी ट्रेडबाबत कोणतीही चर्चा होत नसल्याचे स्पष्ट केले..चेन्नई सुपर किंग्सचे सीईओ कासी विश्वनाथन यांनी क्रिकबझला सांगितले की 'आम्ही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे असा कोणताही विचार सध्या आम्ही करत नाही आहोत. आम्हाला माहित आहे की कोणता खेळाडू ट्रेडसाठी उपलब्ध आहे, पण आम्ही याबाबत झालेल्या हंगामाबाबत पूर्ण मुल्यांकन केल्यानंतरच याबाबत चर्चा करू. एमएलसीचा हंगाम संपल्यानंतर मुल्यांकन होईल. त्यामुळे या सगळ्यासाठी खूप वेळ आहे.'.मुंबई इंडियन्सचे प्रवक्त्यानही संघाच्या स्टेटमेंटमध्ये म्हटले की 'सध्या आम्ही खेळाडूच्या ट्रेड संदर्भातील कोणत्याही चर्चेत सहभागी नाही. याबाबत गेल्या हंगामाचे मुल्यांकन केल्यानंतरच विचार केला जाईल. आम्ही नुकतेच मुल्यांकन करण्यास सुरुवात केली आहे आणि आम्ही संघाच्या प्रत्येक विभागाकडे लक्ष देणार आहोत. असे मुल्यांकन करताना अनेक पर्याय आणि कल्पना यांचाही विचार होईल, त्यानंतर कोणत्याही खेळाडूबाबत निर्णय घेऊ.'.IPL Trade Rumours : हार्दिक पांड्या LSG चा कर्णधार बनणार? MI त्याच्या बदल्यात स्फोटक फलंदाजाची मागणी करणार; सर्व गेम फिरणार....मुंबई इंडियन्सचे मुल्यांकन यंदा केवळ खेळाडूंपुरतं मर्यादीत असल्याची शक्यता कमी आहे. यंदा प्रशिक्षक आणि इतर विभागांतही लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पंड्याबाबत निर्णय होऊ शकतो. पण याचा अर्थ असाही नाही की पंड्याचे ट्रेड होणारच नाही, पण त्याची घाई होणार नाही, हे देखील स्पष्ट आहे. क्रिकबझच्या माहितीनुसार याबाबत हार्दिक आणि फ्रँचायझीमध्ये चर्चा झाल्याचीही शक्यता आहे, पण याबाबत दोघांकडूनही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.