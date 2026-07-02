Cricket

IPL 2027: हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडबाबत CSK - MI कडूनच झाला मोठा खुलासा! नेमकं पडद्यामागे घडतंय काय?

Hardik Pandya Trade Updates: मुंबई इंडियन्स हार्दिक पांड्याचे ट्रेड करणार असल्याची मोठी चर्चा रंगली आहे, तसेच त्याला घेण्यासाठी चेन्नई सुपर किंग्स उत्सुक असल्याचेही अनेक रिपोर्ट्स आले. पण आता मुंबई आणि चेन्नई फ्रँचायझीनेच याबाबत मोठा खुलासा केला आहे.
Hardik Pandya

Hardik Pandya

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Hardik Pandya
IPL 2027 Trade: हार्दिक पांड्यासाठी RR नंतर आणखी एक संघ मैदानात, कर्णधारपदाची ऑफर; मराठमोळ्या खेळाडूची 'वापरा अन् फेकून द्या' अशी होणार अवस्था
Loading content, please wait...
Cricket
IPL
Cricket News
Mumbai Indians
Chennai Super Kings
Cricket News in Marathi
indian premier league
cricket news today
IPL 2026