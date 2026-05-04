MI vs LSG Live: निकोलस पूरनसह लखनौच्या फलंदाजांकडून मुंबईची धुलाई! उभं केलं आव्हानात्मक लक्ष्य; जसप्रीत बुमराह पुन्हा फेल...

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Marathi Update: निकोलस पूरन व मिचेल मार्श यांच्या फटकेबाजीनंतर एडन मार्करम व हिमंत सिंग यांनी दमदार फलंदाजी केली. लखनौ सुपर जायंट्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या सामन्यात मुंबई इंडियन्ससमोर दोनशेपार धावांचे लक्ष्य उभे केले. निकोलसला सूर गवसल्याने LSG मालक संजीव गोएंका यांच्या जिवातजीव आला. .हार्दिक पांड्याच्या गैरहजेरीत नेतृत्व करणाऱ्या सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा आत्मघातकी निर्णय घेतला. इंग्लिसने LSG ला आक्रमक सुरूवात करून देताना ५ चेंडूंत ३ चौकारांच्या मदतीने १३ धावा कुटल्या, परंतु अल्लाह गजनफरने त्याला बाद केले. त्यानंतर निकोलस पूरन पेटला... तिसऱ्या क्रमांकावर बढती मिळालेल्या विंडीज फलंदाजाने पॉवर प्लेमध्ये पॉवर दाखवताना १६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. LSG ने पॉवर प्लेमध्ये ९० धावा कुटल्या आणि ही त्यांची पॉवर प्लेमधील सर्वाधिक धावसंख्या ठरली..MI vs LSG Live: ६,६,६,६,६,६,६,६! निकोलस पूरनचा रुद्रावतार; १६ चेंडूंत अर्धशतक अन् नाही राहिला वैभव सूर्यवंशीचा 'तो' भारी विक्रम.निकोलसचे वादळ अन् बॉशचा पलटवार..कॉर्बिन बॉशने नवव्या षटकात निकोलसला माघारी पाठवले आणि मिचेल मार्शसोबत त्याची ३५ चेंडूंत ९४ धावांची भागीदारी तुटली. निकोलस २१ चेंडूंत १ चौकार व ८ षटकारांसह ६३ धावांवर झेलबाद झाला. त्याच षटकात कॉर्बिनने रिषभ पंतहीची विकेट मिळवलीच होती, परंतु चेंटू रायन रिकल्टनच्या ग्लोव्हजमध्ये विसावण्यापूर्वी टप्पा खाल्ला अन् रिषभ वाचला. पण, त्याची भरपाई बॉशने LSG चा सलामीवीर मार्शची विकेट घेऊन केली. मार्श २५ षटकांत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४४ धावांवर बाद झाला..रिषभ पंतचे अपयश...दोन सेट फलंदाज माघारी परतल्यानंतर कर्णधार रिषभवर मोठी जबाबदारी होती, परंतु तो पुन्हा अपयशी ठरला. त्याला १५ धावांवर विल जॅक्सने कट शॉट मारण्याच्या प्रयत्नात यष्टिरक्षकाकरवी झेलबाद केले. लखनौने १० षटकांत ३ बाद १४१ धावा उभ्या केल्या आणि ही त्यांची आयपीएल इतिहासातील पहिल्या १० षटकांतील सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. यापूर्वी २०२५ मध्ये त्यांनी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध २ बाद १२९ धावा केल्या होत्या. पदार्पणाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारून हवा करणाऱ्या अक्षत रघुवंशीला ( ११) रघु शर्माने कॉट अँड बोल्ड केले..आयपीएल कारकिर्दीतील पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकणाऱ्या फलंदाजांमध्ये अक्षतने नाव नोंदवले. या विक्रमात रॉब क्विनी (RR), केव्हॉन कूपर (RR), आंद्रे रसेल (KKR), कार्लोस ब्रॅथवेट (DD), अनिकेत चौधरी (RCB),जावोन सेर्ल्स (KKR), सिद्धेश लाड (MI), महेश थीक्षाना (CSK), समीर रिझवी (CSK), वैभव सूर्यवंशी (RR) यांचे नाव आहे. विकेटसाठी जसप्रीत बुमराहला पुन्हा गोलंदाजीला आणले गेले आणि त्याने हिंमत सिंगची विकेटही मिळवली, परंतु दुर्दैवाने तो No Ball ठरला. पुन्हा एका No Ball वर एडन मार्करमचा झेल टिपला गेला..Why Hardik Pandya Not Playing Today? हार्दिक MI vs LSG सामना का खेळत नाही? मुंबई इंडियन्सने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स; गर्लफ्रेंड कल्चर बंद होणार असल्याने झालाय का नाराज? .मुंबईच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले आणि ११ ते १५ षटकांत २ विकेट्स घेत फक्त ३४ धावा दिल्या. त्यात रघु शर्माने ३-०-२२-१ अशी स्पेल टाकली. २७ चेंडूंनंतर LSG ला चौकार मारता आला. जसप्रीतने ४ षटकांत ४५ धावा देताना एकही विकेट घेतली नाही. लखनौला १६ - २० षटकांत फक्त ३६ धावा केल्या आणि म्हणून त्यांना ५ बाद २२८ धावांपर्यंत पोहोचता आले. मार्करम ( ३१) व हिंमत ( ४०) यांनी ६९ धावांची नाबाद भागीदारी केली.