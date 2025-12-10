Cricket

T20 सामन्यात ड्रामा! पूरनने स्टंपिंगच केलं नाही, मग फलंदाजच स्वत:च रिटायर्ड आऊट; अखेर Mumbai Indians च्या टीमचा १ रनने पराभव

Nicholas Pooran Refuses Stumping, Max Holden Retired Out: टी२० लीगमध्ये डेझर्ट वायपर्सने एमआय एमीरेट्सचा १ धावेने पराभव केला. या सामन्यात काही नाट्यमय घटनाही घडल्या.
Nicholas Pooran Refuses Stumping

Pranali Kodre
Summary

  • युएईतील टी२० लीगमध्ये डेझर्ट वायपर्सने मुंबई इंडियन्स एमीरेट्सचा १ धावेने पराभव केला.

  • सामन्यात निकोलस पूरनने मॅक्स होल्डनला यष्टीचीत न करण्याचा निर्णय घेतला.

  • पण नंतर मॅक्स होल्डन स्वत:च रिटायर्ड आऊट झाला.

