T20 सामन्यात ड्रामा! पूरनने स्टंपिंगच केलं नाही, मग फलंदाजच स्वत:च रिटायर्ड आऊट; अखेर Mumbai Indians च्या टीमचा १ रनने पराभव

युएईतील टी२० लीगमध्ये डेझर्ट वायपर्सने मुंबई इंडियन्स एमीरेट्सचा १ धावेने पराभव केला. सामन्यात निकोलस पूरनने मॅक्स होल्डनला यष्टीचीत न करण्याचा निर्णय घेतला. पण नंतर मॅक्स होल्डन स्वत:च रिटायर्ड आऊट झाला. .युएईमध्ये सुरू असलेल्या इंटरनॅशनल लीग टी२० स्पर्धेत मंगळवारी (९ डिसेंबर) डेझर्ट वायपर्स आणि मुंबई इंडियन्स एमीरेट्स (MI Emirates) यांच्यात नाट्यमय सामना झाला. अबुधाबीला झालेल्या या सामन्यात डझर्ट वायपर्सने केवळ एक धावेने विजय मिळवला. पहिल्या डावात एक घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधले. एमआय एमीरेट्सचा यष्टीरक्षक निकोलस पूरनने डेझर्टच्या फलंदाजाला यष्टीचीत न करण्याचा निर्णय घेतला होता..भारताच्या स्टार खेळाडूंचा खेळ प्रत्यक्ष पाहण्याची पुणेकरांना संधी; 'या' दोन मैदानांवर रंगणार T20 चा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.झाले असे की डेझर्ट वायपर्स प्रथम फलंदाजीसाठी उतरले होते. यावेळी १५ षटकापर्यंत त्यांचे १ बाद ११० धावा झाल्या होत्या. सॅम करन ६ धावांवर नाबाद होता, तर मॅक्स होल्डन ३३ चेंडूत ४० धावांवर खेळत होता. पण १६ व्या षटकात अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. राशिद खानने गोलंदाजी करताना पहिल्या ४ चेंडूत ५ धावा दिल्या होत्या. त्यानंतर पाचव्या चेंडूवर धावबादची संधी एमीरेट्सनेही गमावली, त्यावर दोन धावा निघाल्या. .त्यानंतर पुढच्या चेंडूवर डेझर्ट १ बाद ११७ धावांवर होते. त्यावेळी होल्डन ३६ चेंडूत ४२ धावांवर होता. त्यावेळी राशिदने वाईड चेंडू टाकला, ज्यावर यष्टीरक्षण करणाऱ्या पूरनला होल्डनला यष्टीचीत करण्याची संधी होती. पण त्याने हेतुपूर्वक होल्डनला बाद न करण्याचा निर्णय घेतला. कारण तो धीम्यागतीने खेळत होता. विशेष म्हणजे पूरनचा हा निर्णय नियमानुसार होता, त्याला रणनीतीपूर्ण नॉन-स्टंपिंग असंही म्हटलं जातं. .पण यात आणखी एक ट्वीस्ट आला. हा चेंडू वाईड असल्याने राशिदने हा चेंडू परत टाकला. त्यावर एकही धाव निघाली नाही. पण या चेंडूंनतर होल्डन सरळ मैदानातून निघून गेला, त्यामुळे तो रिटायर्ड आऊट झाला. त्यामुळे शिमरॉन हेटमायर फलंदाजीसाठी आला. नंतर डेझर्ट वायपर्सने २० षटकात ४ बाद १५९ धावा केल्या.एमीरेट्सकडून एएम गझनफरने २ विकेट्स घेतल्या. फझलहक फारुकीने १ विकेट घेतली..भयंकर : T20 संघात निवडले नाही, म्हणून ३ खेळाडूंनी प्रशिक्षकाला चोपले; कपाळावर २० टाके अन् खांदा फ्रॅक्चर....त्यानंतर एमआय एमीरेट्सला २० षटकात ९ बाद १५८ धावाच करता आल्या. त्यांच्याकडून टॉम बँटनने ३४ धावांची खेळी केली, तर निकोलस पूरनने ३१ धावांची खेळी केली. कर्णधार कायरन पोलार्डने २३ धावा केल्या. सलामीवीर मुहम्मद वासिमने २४ धावांची खेळी केली. पण कोणीही मोठी खेळी करू शकले नाहीत. त्यामुळे फक्त एका धावेने त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला.डेझर्ट वायपर्सकडून गोलंदाजी करताना डेव्हिड पायनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. खुझायमा तन्वीरने २ विकेट्स घेतल्या. लॉकी फर्ग्युसन आणि सॅम करन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.