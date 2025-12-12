SMAT 2025: गंभीरच्या राजकारणाचा बळी पडलेल्या गोलंदाजाने घेतली हॅटट्रिक; ट्वेंटी-२० संघातून दाखवला होता बाहेरचा रस्ता, पठ्ठ्याने...

Nitish Kumar Reddy picked up a hattrick in the SMAT : भारताच्या ट्वेंटी-२० संघातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या नितीश कुमार रेड्डीने सय्यद मुश्ताक अली ट्वेंटी-२० ट्रॉफीत हॅटट्रिक घेतली. आंध्र प्रदेशकडून खेळणाऱ्या अष्टपैलू खेळाडूने त्याच्या पहिल्याच षटकात हॅटट्रिक घेतली. त्याने मध्य प्रदेशच्या डावातील तिसऱ्या षटकात हर्ष गवळी, हरप्रीत सिंग भाटीया आणि रजत पाटीदार यांना बाद केले. नितीशच्या या कामगिरीमुळे आंध्र प्रदेशच्या विजयाच्या आशा पल्लवीत झाल्या. त्यांचा संपूर्ण संघ ११२ धावांवर तंबूत परतला आणि मध्य प्रदेशला १४ धावात ३ धक्के दिले होते. पण, आंध्र प्रदेशला हार मानावी लागली. .मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या सुपल लीगचा टप्पा पुण्यात खेळवला जातोय. केएस भरतने ३९ धावांची सलामी देताना आंध्र प्रदेशची खिंड लढवली होती. अश्विन हेब्बार व एस राशीद भोपळ्यावर माघारी परतले. नितीशने फलंदाजीत २५ धावांचे योगदान दिले. आंध्र प्रदेशचा संघ १९.१ षटकांत ११२ धावांवर तंबूत परतला. शिवम शुक्लाने २३ धावांत ४ व त्रिपुरेश सिंगने ३१ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. राहुल बथामने दोन बळी टिपले. .IND vs UAE U19 : ६,६,६,६,६,६,६,६,६ ! वैभव सूर्यवंशीचे वादळी शतक, आशिया चषकात रचला इतिहास; खुणावतंय द्विशतक....लक्ष्याचा पाठलाग करताना तिसऱ्या षटकात मध्य प्रदेशला तीन धक्के बसले. हर्ष गवळी ५ धावांवर माघारी परतल्यानंतर हरप्रीत व रजत यांना भोपळाही फोडता आला नाही. नितीशने पहिल्या षटकात हॅटट्रिक घेतली. वेंकटेश अय्यर १८ चेंडूंत २२ धावांवर माघारी परतला. ४ बाद ३७ धावांवरून मध्य प्रदेशचा डाव राहुल बथाम मैदानावर उभा राहिला. अनिकेत वर्मा १ धावेवर रन आऊट झाला. राहुलच्या नाबाद ३५ धावांनी मध्य प्रदेशला १७.३ षटकांत विजय मिळवून दिला. नितीशने ३ षटकांत १७ धावांवर ३ विकेट्स घेतल्या. .नितीशचा आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत संघात समावेश होता, पण त्याला १० व ० धावा करता आल्या. त्याचा ट्वेंटी-२० मालिकेत संघात समावेश होणे अपेक्षित होते, परंतु तसे नाही झाले. त्याने १० कसोटीत १ शतकासह ३९६ धावा केल्या आङेत. २ वन डे त त्याच्या नावावर २७, तर ४ ट्वेंटी-२०त ९० धावा आहेत. .नितीशने ३६ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये १३२७ धावा केल्या आहेत, त्यात २ शतकं व ३ अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याशिवाय लिस्ट ए व ट्वेंटी-२०त त्याच्या नावावर अनुक्रमे ४६७ व ६६७ धावा केल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.