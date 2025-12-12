Cricket

SMAT 2025: गंभीरच्या राजकारणाचा बळी पडलेल्या गोलंदाजाने घेतली हॅटट्रिक; ट्वेंटी-२० संघातून दाखवला होता बाहेरचा रस्ता, पठ्ठ्याने...

Nitish Kumar Reddy Takes Hattrick : SMAT 2025 सुपर लीगमध्ये नितीश कुमार रेड्डीने असा जलवा दाखवला की संपूर्ण पुणे मैदान दणाणून गेले. ट्वेंटी-२० संघातून वगळण्यात आलेल्या या गोलंदाजाने आपल्या पहिल्याच षटकात धडाकेबाज हॅटट्रिक घेत सर्वांचा चकित केला.
Swadesh Ghanekar
Nitish Kumar Reddy picked up a hattrick in the SMAT : भारताच्या ट्वेंटी-२० संघातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या नितीश कुमार रेड्डीने सय्यद मुश्ताक अली ट्वेंटी-२० ट्रॉफीत हॅटट्रिक घेतली. आंध्र प्रदेशकडून खेळणाऱ्या अष्टपैलू खेळाडूने त्याच्या पहिल्याच षटकात हॅटट्रिक घेतली. त्याने मध्य प्रदेशच्या डावातील तिसऱ्या षटकात हर्ष गवळी, हरप्रीत सिंग भाटीया आणि रजत पाटीदार यांना बाद केले. नितीशच्या या कामगिरीमुळे आंध्र प्रदेशच्या विजयाच्या आशा पल्लवीत झाल्या. त्यांचा संपूर्ण संघ ११२ धावांवर तंबूत परतला आणि मध्य प्रदेशला १४ धावात ३ धक्के दिले होते. पण, आंध्र प्रदेशला हार मानावी लागली.

