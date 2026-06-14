IND vs AFG: थांबा आईचा कॉल येतोय... नितीश रेड्डीचा पत्रकार परिषद सुरू असतानाच वाजला फोन अन् मग...; पाहा Video

IND vs AFG Dharamshala ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात शनिवारी धरमशाला येथे वनडे मालिकेतील पहिला सामना झाला, ज्यात भारतीय संघाने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयामुळे भारताने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. या सामन्यानंतर पत्रकार परिषद (Press Conference) पार पडली. या पत्रकार परिषदेसाठी युवा अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डी (Nitish Kumar Reddy) उपस्थित होता. पण त्यावेळी एक मन जिंकणारा प्रसंग घडला. .IND vs AFG, 1st ODI: भारताने उडवला अफगाणिस्तानचा धुव्वा; कर्णधार गिलची शानदार फिफ्टी, तर केएल राहुलची 'क्लास' फिनिश.झाले असे की नितीश रेड्डी पत्रकार परिषदेत त्याला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देत होता. पण अचानक त्याने टेबलवर ठेवलेला त्याचा फोन वाजू लागला. त्यामुळे त्याचं लक्ष गेलं आणि फोनवरचं नाव पाहून मात्र त्याने सर्वांना काही क्षण थांबण्यास सांगितले. तो जेव्हा फोनवर बोलू लागला, तेव्हा तो फोन आईचा असल्याचे लक्षात आले. त्याने आईला तेलुगुमध्ये उत्तर दिले की 'आम्मा, मी तुला पाच मिनिटात पुन्हा फोन करतो.' त्यानंतर त्याने तो फोन ठेवला आणि तो उत्तर देण्यास सज्ज झाला..पण या घटनेने नितीशने सर्वांचे मन जिंकले आहे. आईचा फोन आहे, हे लक्षात येताच त्याने तो उचलण्याचे टाळण्याऐवजी त्यावर बोलण्याला प्राधान्य दिल्याने त्याचे कौतुक होत आहे. त्याचा हा व्हिडिओ बीसीसीआयनेही सोशल मीडियावर शेअर केला आहे आणि कॅप्शन दिले आहे की 'सामन्यानंतरची पत्रकार परिषद थांबू शकते, पण आईचा फोन मात्र अजिबात टाळू शकत नाही.'.दरम्यान, नितीशने या सामन्यात गोलंदाजीमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलला. त्याने अफगाणिस्तानचा शतकवीर रेहमनुल्ला गुरबाज आणि मोहम्मद नबी या दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. गुरबाजने १०२ धावांची खेळी केली होती. त्याची विकेट महत्त्वाची ठरली. त्याच्या विकेटनंतर अफगाणिस्तानने २४.५ षटकात सर्व विकेट्स गमावत १९४ धावा केल्या. गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या, तर अर्शदीप सिंगनेही २ विकेट्स घेतल्या..IND vs AFG : वनडेत घोंगावतय शुभमन गिलचं वादळ! आजपर्यंत कोणत्याच भारतीयालाही न जमलेला केला पराक्रम.त्यानंतर १९५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघाने २२.५ षटकात ३ बाद १९५ धावात पूर्ण केला. भारतासाठी कर्णधार शुभमन गिलने ६६ चेंडूत ११ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ८४ धावांची खेळी केली. तसेच ईशान किशनने ३४ धावांची आणि केएल राहुलने नाबाद ३९ धावांची खेळी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.