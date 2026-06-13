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IND vs AFG, 1st ODI: भारताने उडवला अफगाणिस्तानचा धुव्वा; कर्णधार गिलची शानदार फिफ्टी, तर केएल राहुलची 'क्लास' फिनिश

India Win Against Afghanistan: भारतीय संघाने अफगाणिस्तानला वनडे मालिकेतील पहिल्या सामन्यात दमदार विजय मिळवला. या विजयात शुभमन गिल आणि केएल राहुलने मोलाचा वाटा उचलला.
Shubman Gill | India vs Afghanistan

Shubman Gill | India vs Afghanistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs AFG, 1st ODI: भारतीय क्रिकेट संघाने शनिवारी (१३ जून) अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला. धरमशाला येथे झालेल्या या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत करत तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत १-० अशी आघा़डी घेतली आहे.

भारताच्या विजयात कर्णधार शुभमन गिलसह पदार्पणवीर गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांनी मोलाचा वाटा उचलला. तसेच केएल राहुलने फिनिशरची भूमिका चोख पार पाडली. पावसाचा अडथळा आल्याने हा सामना २५-२५ षटकांचा झाला होता.

Shubman Gill | India vs Afghanistan
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