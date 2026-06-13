IND vs AFG, 1st ODI: भारताने उडवला अफगाणिस्तानचा धुव्वा; कर्णधार गिलची शानदार फिफ्टी, तर केएल राहुलची 'क्लास' फिनिश

IND vs AFG, 1st ODI: भारतीय क्रिकेट संघाने शनिवारी (१३ जून) अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला. धरमशाला येथे झालेल्या या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत करत तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत १-० अशी आघा़डी घेतली आहे. भारताच्या विजयात कर्णधार शुभमन गिलसह पदार्पणवीर गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांनी मोलाचा वाटा उचलला. तसेच केएल राहुलने फिनिशरची भूमिका चोख पार पाडली. पावसाचा अडथळा आल्याने हा सामना २५-२५ षटकांचा झाला होता..IND vs AFG, ODI: ८ षटकार अन् ८ फोर... भारताविरुद्ध गुरबाजचं शतक, डिविलियर्सचा विक्रमही मोडला; पण विदर्भाच्या पठ्ठ्याही चमकला.या सामन्यात अफगाणिस्तानने भारतासमोर १९५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने २२.५ षटकात ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. भारतासाठी शुभमन गिलने नाबाद अर्धशतकी खेळी केली.या सामन्यात भारतासाठी रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी डावाची सुरुवात केली. दोघांनी सुरुवात चांगली केली होती. पण रोहित शर्माच्या हाताला जोरात चेंडू लागला होता. त्याने त्यावर उपचारही घेतले. पण त्यानंतर तो लगेचच ६ व्या षटकात धावबाद झाला. त्याला १६ धावांवर राशिद खान आणि रेहमनुल्ला गुरबाज यांनी धावबाद केले. .त्यानंतर गिलला ईशान किशनने साथ दिली. या दोघांमध्ये चांगली भागीदारीही झाली, त्यामुळे भारताच्या विजयाचा पाया रचला गेला. मात्र त्यांची रंगलेली ७० धावांची रंगलेली भागीदारी १३ व्या षटकात राशिद खानने तोडली. त्याने ईशानला ३४ धावांवर त्रिफळाचीत केले. यादरम्यान, गिलने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले होते. तसेच त्याने वनडेत ३००० धावाही पूर्ण केल्या. त्यानंतर उपकर्णधार श्रेयस अय्यर १२ धावांवरच बाद झाला. त्याला झिया उर रेहमान शरिफीने बाद केले. .IND vs AFG: Rohit Sharma ने इतिहास घडवला! ३७ वर्षे जूना विक्रमही मोडला अन् 'असा' पराक्रम करणारा पहिला भारतीय ओपनर ठरला.पण नंतर केएल राहुलने गिलला दमदार साथ दिली. राहुलने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला. त्यांच्यातही नाबाद ५३ धावांची भागीदारी केली. केएल राहुलने २३ व्या षटकात विजयी चौकार मारला. गिलने ६६ चेंडूत ११ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ८४ धावा केल्या, तर केएल राहुलने १९ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद ३९ धावा केल्या..तत्पुर्वी, अफगाणिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २४.५ षटकात सर्वबाद १९४ धावा केल्या होत्या. अफगाणिस्तानकडून रहमनुल्ला गुरबाजने शतकी खेळी केली. त्याने ५१ चेंडूत ८ चौकार आणि ८ षटकारांसह १०२ धावांची खेळी केली. पण इब्राहिम झाद्रान (१), सदिकुल्ला अटल (०) आणि रेहमत शाह (३) स्वस्तात बाद झाले. कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदी (२७) आणि अझमतुल्ला ओमरझाई (२६) यांनी छोटेखानी खेळी केली.भारताकडून पदार्पणवीर गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंग आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.