Cricket

DPL 2025: दिल्लीचे भिडू भिडले! दिग्वेश राठी आणि नितीश राणामध्ये लाईव्ह सामन्यात राडा, Video Viral

Nitish Rana vs Digvesh Rathi Fight: दिल्लीतील एका टी२० सामन्यात नितीश राणा आणि दिग्वेश राठी यांच्यात जोरदार भांडणं झाली. त्याच्या भांडणात अंपायर्सलाही मध्यस्थी करावी लागली.
Nitish Rana vs Digvesh Rathi fight
Nitish Rana vs Digvesh Rathi fightSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • दिल्ली प्रीमियर लीग २०२५ च्या एलिमिनेटर सामन्यात नितीश राणा आणि दिग्वेश राठी यांच्यात वाद झाला.

  • राणाने आक्रमक शतक करत वेस्ट दिल्लीला २०२ धावांचे लक्ष्य १७.१ षटकात पूर्ण करण्यास मदत केली.

  • या सामन्यात वेस्ट दिल्लीने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

Loading content, please wait...
Cricket
delhi
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Video
t20 league
Nitish Rana
Cricket Viral Video
cricket news today
T20 Matches

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com