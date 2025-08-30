DPL 2025: दिल्लीचे भिडू भिडले! दिग्वेश राठी आणि नितीश राणामध्ये लाईव्ह सामन्यात राडा, Video Viral

दिल्ली प्रीमियर लीग २०२५ च्या एलिमिनेटर सामन्यात नितीश राणा आणि दिग्वेश राठी यांच्यात वाद झाला. राणाने आक्रमक शतक करत वेस्ट दिल्लीला २०२ धावांचे लक्ष्य १७.१ षटकात पूर्ण करण्यास मदत केली. या सामन्यात वेस्ट दिल्लीने ७ विकेट्सने विजय मिळवला..क्रिकेटमध्ये दोन खेळाडूंमधील बाचाबाची नवीन गोष्ट नाही, बऱ्याचदा क्रिकेटच्या मैदानांवर अशी भांडणं पाहायला मिळाली आहेत. अशीच एक घटनेने नुकतीच दिल्ली प्रीमियर लीग २०२५ स्पर्धेत शुक्रवारी (२९ ऑगस्ट) झाली. शुक्रवारी एलिमिनेटर सामना वेस्ट दिल्ली लायन्स विरुद्ध साऊथ दिल्ली सुपरटार्स संघात झाला. या सामन्यात वेस्ट दिल्ली लायन्सचा कर्णधार नितीश राणा आणि साऊथ दिल्ली सुपरटार्स दिग्वेश राठी यांच्यात मोठा वाद झाला..एस श्रीसंथला कानाखाली मारल्याचा Video १८ वर्षानंतर Viral, हरभजन सिंगमुळे गाजले होते प्रकरण; ललित मोदीने दाखवली क्लीप.झाले असे की वेस्ट दिल्ली लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना चौथ्या क्रमांकावर आलेला नितीश राणा आक्रमक खेळत होता. यावेळी एका षटकात दिग्वेश राठी गोलंदाजीला आला. त्याने आधी रनअप घेतला आणि गोलंदाजी टाकण्याची कृती केली, पण त्याने चेंडू टाकलाच नाही. ते पाहून राणा वैतागला. त्यानंतर दिग्वेश चेंडू टाकण्यासाठी पुन्हा आलेला असताना नितीश अचानक स्टंपपासून दूर झाला. त्यानंतर दोन्ही खेळाडू एकमेकांना भिडले. आधी शाब्दिक बाचाबाची झाली. त्यानंतर राणाने रिव्हर्स स्वीप मारत षटकार ठोकला. त्यानंतर दोन्ही खेळाडूंमधील वाद आणखी वाढला. त्यांच्यातील वाद इतका वाढला की इतर खेळाडू आणि अंपायर्सने मध्यस्थी केली. हा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे..राणाचे वादळी शतकया सामन्यात वेस्ट दिल्लीसमोर २०२ धावांचे लक्ष्य होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्यांची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती, त्यांनी २१ धावांत २ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर नितीश राणा फलंदाजीला आला आणि त्याने सुरुवातीपासून आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली. त्याला सलामीवीर क्रिश यादवची साथ मिळाली. त्यांच्यात ९७ धावांची भागीदारीही झाली. क्रिश यादव ३१ धावांवर बाद झाल्यानंतक मयंक गुसैनने नितीशला साथ दिली. नितीशने आक्रमक शतकही केले. .त्याच्या या शतकामुळे वेस्ट दिल्लीने १७.१ षटकातच ३ विकेट्स गमावत २०२ धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले आणि सामना ७ विकेट्सने जिंकला. नितीशने ५५ चेंडूत ८ चौकार आणि १५ षटकार मारताना नाबाद १३४ धावा केल्या. मयंक १५ धावांवर नाबाद राहिला. साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्सकडून गोलंदाजी करताना सुमीत कुमार बेनीवालने २ विकेट्स घेतल्या. अमन भारतीने १ विकेट घेतली..MS Dhoni Retirement: महेंद्रसिंग धोनी IPL 2026 नंतर निवृत्ती घेणार! सुरेश रैनानं जे सांगितलेलं तेच खरं होतंय... .त्याआधी साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद २०१ धावा केल्या. त्यांच्याकडून कर्णधार तेजस्वी दाहियाने सर्वाधिक ६० धावांची खेळी केली. अनमोल शर्माने ५५ धावांची खेळी केली. सुमीत माथूरने नाबाद ४८ धावा केल्या. वेस्ट दिल्ली लायन्सकडून गोलंदाजी करातान हृतिक शोकिनने २ विकेट्स घेतल्या, शुभम दुबे, शिवांक वशिष्ठ आणि अनिरुद्ध चौधरी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..FAQs१. नितीश राणा आणि दिग्वेश राठी यांच्यात वाद का झाला?➤ राणा फलंदाजी करत असताना राठीने चेंडू न टाकता रनअप घेतल्याने तो वैतागला आणि वाद झाला.(Why did the fight happen between Nitish Rana and Digvesh Rathi?)२. नितीश राणाने किती धावा केल्या?➤ राणाने ५५ चेंडूत नाबाद १३४ धावा ठोकल्या.(How many runs did Nitish Rana score?)३. सामन्याचा निकाल काय लागला?➤ वेस्ट दिल्ली लायन्सने सामना ७ विकेट्सने जिंकला.(What was the result of the match?)४. साऊथ दिल्ली सुपरस्टार्सने किती धावा केल्या?➤ त्यांनी २० षटकांत २०१ धावा केल्या.(How many runs did South Delhi Superstars score?)५. सर्वाधिक धावा कोणत्या खेळाडूने केल्या?➤ साऊथ दिल्लीकडून तेजस्वी दाहियाने ६० धावा केल्या.(Who was the top scorer for South Delhi Superstars?)६. वेस्ट दिल्ली लायन्ससाठी कोणते गोलंदाज यशस्वी झाले?➤ हृतिक शोकिनने २ विकेट्स घेतल्या, तर इतरांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.(Which bowlers performed well for West Delhi Lions?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.