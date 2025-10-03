Cricket

पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूचा ‘Azad Kashmir’चा नारा; माफी मागायची सोडून आपलीच टिमकी मिरवतेय...

Sana Mir Defends Her ‘Azad Kashmir’ Statement : पाकिस्तानच्या माजी महिला क्रिकेटपटू सना मीर हिने वर्ल्ड कपदरम्यान केलेल्या “आझाद काश्मीर” उल्लेखामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. तिच्या या विधानावर भारतातील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चाहत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Pakistan’s former cricketer Sana Mir has sparked controversy after her ‘Azad Kashmir’ remark

Swadesh Ghanekar
Sana Mir Azad Kashmir World Cup controversy: पाकिस्तानी क्रिकेटपटू काही सुधारण्याचं नाव घेत नाहीएत. आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत वादग्रस्त विधान अन् हावभावाची मालिका सुरू ठेवल्यानंतर आता माजी महिला क्रिकेटपटू वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत बरळताना दिसत आहेत. भारतात महिलांचा वन डे वर्ल्ड कप सुरू आङे आणि पाकिस्तानची माजी कर्णधार व समालोचक सना मीर हिने वादग्रस्त विधान केले आहे. पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातल्या सामन्याचे समालोचन करताना सनाने 'आजाद काश्मीर' असे वक्तव्य केले.

