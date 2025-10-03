पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूचा ‘Azad Kashmir’चा नारा; माफी मागायची सोडून आपलीच टिमकी मिरवतेय...

Sana Mir Azad Kashmir World Cup controversy: पाकिस्तानी क्रिकेटपटू काही सुधारण्याचं नाव घेत नाहीएत. आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत वादग्रस्त विधान अन् हावभावाची मालिका सुरू ठेवल्यानंतर आता माजी महिला क्रिकेटपटू वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत बरळताना दिसत आहेत. भारतात महिलांचा वन डे वर्ल्ड कप सुरू आङे आणि पाकिस्तानची माजी कर्णधार व समालोचक सना मीर हिने वादग्रस्त विधान केले आहे. पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश यांच्यातल्या सामन्याचे समालोचन करताना सनाने 'आजाद काश्मीर' असे वक्तव्य केले. .सना मीर यांच्या वक्तव्याने लगेचच खळबळ उडाली आणि काही तासांतच तिच्या समालोचनाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरात व्हायरल झाला. अनेक चाहत्यांनी क्रिकेटमध्ये राजकारण आणल्याचा आरोप करत तिच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. काहींनी तर आयसीसी आणि बीसीसीआयला टॅग करून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे..World Cup 2025: पाकिस्तानची पहिल्याच सामन्यात दयनीय अवस्था! आधी १२९ वर ऑलआऊट केलं अन् मग बांगालादेशनं गोलंदाजांनाही झोडलं.या वादानंतर सना मीरने X अकाऊंटवर सविस्तर स्पष्टीकरण देणारी पोस्ट लिहिली. तिने सांगितले की, माझ्या विधानाचा चुकीचा अर्थ घेतला गेला असून त्यांचा उद्देश कोणालाही दुखावण्याचा नव्हता. हे प्रकरण विनाकारण वाढवलं जात आहे आणि क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्तींना अनावश्यक दबावाला सामोरं जावं लागत आहे, हे दुर्दैवी आहे. सार्वजनिक पातळीवर याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं लागतंय, ही खंत वाटते..सना मीरने स्पष्ट केले की तिने “आझाद काश्मीर” असा उल्लेख केला कारण खेळाडू नतालिया परवेजच्या जन्मस्थळाची माहिती देताना तिच्या रिसर्च सोर्समध्ये तसं लिहिलेलं होतं. तिने ESPNचा एक स्क्रीनशॉटही पोस्टसोबत जोडला होता, ज्यात या खेळाडूचं मूळ स्थान “Azad Jammu and Kashmir” असं दाखवलं होतं. नंतर ते अपडेट करून “Pakistan-administered Kashmir” असं करण्यात आलं. .IND vs WI 1st Test Live: केसातला गुंता सोडवत होती, अचानक कॅमेरा तिच्याकडे वळला... बिचारी अवघडली, गोंधळली; पुढे काय झालं ते Photo तून पाहा.“समालोचनादरम्यान खेळाडू कुठल्या प्रदेशातून आलेत हे सांगणं हा आमच्या कामाचा भाग असतो. आज मी दोन इतर खेळाडूंचीही त्याच पद्धतीने माहिती दिली. कृपया याला राजकारणात ओढू नका. आमचं लक्ष खेळ, संघ आणि खेळाडू यांच्यावर असतं, त्यांची प्रेरणादायी जिद्द आणि चिकाटी अधोरेखित करणं हे आमचं काम आहे,” असेही ती म्हणाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.