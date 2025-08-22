श्रेयस अय्यरचा पुन्हा भ्रमनिरास! ODI कर्णधारपदाचे केवळ 'गाजर'; BCCI ने स्पष्ट केली भूमिका, इथेही शुभमन गिलला संधी...

बीसीसीआयने श्रेयस अय्यरला वन डे कर्णधार म्हणून विचारात घेतल्याची बातमी फेटाळली.सचिव देवजित सैकिया यांनी ‘अशी कोणतीच चर्चा सुरू नाही’ असे स्पष्ट केले.शुभमन गिलची वन डे सरासरी ५९ असून तो सध्या संघाचा उपकर्णधार आहे..Shubman Gill In Line All-Format Captain : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) अखेर टीम इंडियाच्या वन डे संघाचा भविष्याचा कर्णधार कोण असेल, यावर मौन सोडले आहे. रोहित शर्मा सध्या वन डे संघाचा कर्णधार आहे आणि तो आता ३८ वर्षांचा आहे. त्यामुळे बीसीसीआयने २०२७ चा वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून भविष्यातील कर्णधाराचा शोध सुरू केला आहे. या शर्यतीत श्रेयस अय्यरचे ( Shreyas Iyer) नाव आघाडीवर असल्याची चर्चा होती. पण, BCCI ने या वृत्ताचे खंडन केले आहे. .दैनिक जागरणने काल दिलेल्या वृत्तानंतर बीसीसीआय श्रेयसचा वन डे संघाचा कर्णधार म्हणून विचार करत असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. पण, सचिव देवजित सैकिया यांनी हिंदुस्थान टाईम्सशी बोलताना या वृत्ताचे खंडन केले. रोहित शर्मानंतर वन डे संघाचे नेतृत्व श्रेयसकडे सोपवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..Ajinkya Rahane नंतर कोण होणार मुंबईचा कर्णधार? श्रेयससोबत शर्यतीत ३३ वर्षीय खेळाडू; MCA कडे आहेत 'हे' तीन पर्याय.'अशी कोणतीच चर्चा सुरू नाही,' असे देवजित यांनी स्पष्ट केले. 'शुभमन गिलची वन डे क्रिकेटमध्ये सरासरी ५९ ची आहे आणि तो संघाचा उप कर्णधार आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने पहिल्याच कसोटी मालिकेत चांगली कामगिरी केली आहे. वयही त्याच्या बाजूने आहे आणि वेळ येईल तेव्हा त्याच्याकडे वन डे संघाची जबाबदारी दिली जाईल,' असे बीसीसीआयच्या दुसऱ्या सूत्रांनी सांगितले. .दरम्यान, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे अजूनही वन डे क्रिकेट खेळत आहेत आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत त्यांची निवड होते का याची उत्सुकता आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या या मालिकेपूर्वी दोघांना त्यांच्या भविष्याच्या प्लॅनबाबत विचारण्यात आले आहे. कारण, २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून निवड समितीला संघ निवड करायची आहे. .Asia Cup 2025: 'श्रेयस, जैस्वाल, सिराज पाकिस्तानमध्ये असते, तर...' भारतीय संघातून वगळल्यानंतर माजी क्रिकेटपटूचं मोठं विधान.शुभमन गिलकडे ट्वेंटी-२० संघाचे कर्णधारपद जाण्याचे संकेत दिले गेले आहेत. आशिया चषक स्पर्धेसाठी निवडलेल्या संघाचा गिल उप कर्णधार आहे आणि सूर्यकुमार यादव हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ पर्यंत कर्णधारपदाच्या भूमिकेत दिसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.