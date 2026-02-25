T20 World Cup : इंग्लंडच्या विजयाने India vs Pakistan सामन्याच्या आशा मावळल्या! उपांत्य फेरीत दोन्ही संघ समोरासमोर नाही येऊ शकणार

England’s Victory Ends Hopes of India-Pakistan Semifinal Clash: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत उपांत्य फेरीचा सामना आता होणे शक्य नाही. इंग्लंडने काल सुपर ८च्या लढतीत पाकिस्तानला पराभूत करून ग्रुप २ मधून उपांत्य फेरीतील आपले स्थान पक्के केले आहे. हॅरी ब्रूकच्या शतकाने इंग्लंडला सुपर ८ मधील सलग दुसरा विजय मिळवून दिला आणि ४ गुणांसह उपांत्य फेरीत पोहोचणारा तो पहिला संघ ठरला. आता ग्रुप २ मधून पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि श्रीलंका यांच्यात एका स्थानासाठी चुरस रंगणार आहे. पण, चाहत्यांना ज्या सामन्याची म्हणजेच भारत विरुद्ध पाकिस्तान उत्सुकता होती, तो सामना आता होणार नाही. .स्पर्धेच्या फॉरमॅटनुसार, ग्रुप १ मधील विजेता पहिल्या उपांत्य फेरीत ग्रुप २ मधील दुसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या संघाशी खेळेल. ग्रुप २ मधील विजेता आणि ग्रुप १ मधील उपविजेत्या संघाविरुद्ध दुसऱ्या उपांत्य फेरीत खेळेल. इंग्लंडने ग्रुप २ मध्ये अव्वल स्थान पटकावले आहे आणि उपांत्य फेरीसाठी पात्रता मिळवली आहे..Rinku Singh: रिंकू सिंगची वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यातून माघार? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांनी दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.पाकिस्तानच्या नावावर आतापर्यंत फक्त एक गुण आहे. न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने त्यांना एका गुणावर समाधान मानावे लागले होते. सुपर ८ टप्प्यात पाकिस्तानचा फक्त एक सामना शिल्लक आहे आणि तो त्यांनी जिंकला तरी त्यांचे ३ गुण होतील..दुसरीकडे, भारत ग्रुप १ मध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे आणि सुपर ८ मध्ये दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज प्रत्येकी एका विजयासह त्यांच्या पुढे आहेत. उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळविण्यासाठी भारताला पुढील दोन सामन्यांमध्ये झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला हरवावे लागेल..Shikhar Dhawan: कायदेशीर सामना धवनने जिंकला! पहिल्या बायकोकडून मिळणार ५.२ कोटी, आयेशासाठी वाढल्या अडचणी.त्याचवेळी त्यांना -३.८०० चा नकारात्मक नेट रन-रेट बदलावा लागणार आहे. भारतीय संघाने दोन्ही सामने जिंकले, तरी ते दुसऱ्या स्थानावर राहतील आणि ग्रुप २ मधून पाकिस्तानही दुसऱ्या क्रमांकासह पात्र ठरेल. अशा परिस्थितीत उपांत्य फेरीत IND vs PAK सामना होणार नाही. हे संघ फायनलमध्ये भीडू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.