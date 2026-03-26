IPL 2026 Opening Ceremony: आयपीएलचा उद्घाटन सोहळा होणार नाही, 'त्या' ११ जणांसाठी घेतला निर्णय; निरोप समारंभ मात्र दणक्यात...

IPL 2026 latest updates opening ceremony cancelled news : इंडियन प्रीमिअर लीगच्या १९व्या पर्वाला २८ मार्चपासून सुरूवात होत आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू जेतेपदाचा बचाव करण्यासाठी सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करणार आहे आणि बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. हा सामना सुरू होण्यापूर्वी उद्घाटन सोहळा अपेक्षित होता, परंतु BCCI ने यंदा असा सोहळा करणार नसल्याचे जाहीर केले. RCB चा संघ जेव्हा चिन्नास्वामी स्टेडियमवर उतरेल, तेव्हा त्यांच्यासमोर जेतेपदाच्या जल्लोषासह एक वेदनादायी गोष्टही उभी राहिल... आणि त्याच घटनेमुळे यंदाचा उद्घाटन सोहळा होणार नाही..RCB ने १७ वर्षांनंतर आयपीएल जेतेपद पटकावले... मग त्याचा जल्लोषही दणक्यात करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता आणि कर्नाटक सरकारही त्यासाठी सज्ज झाले होते. विमानतळावर खेळाडूंचे जंगी स्वागत झाले... कर्नाटक विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांकडून खेळाडूंचा सत्कारही झाला अन् ताफा चिन्नास्वामी स्टेडियमकडे वळला. स्टेडियमच्या आत खेळाडूंचा सत्कार, जल्लोष सुरू होता आणि बाहेर चेंगराचेंगरी झाली... त्यात ११ जणांचा मृत्यू झाला.. ही कटू आठवण घेऊन RCB चे खेळाडू चिन्नास्वामी स्टेडियमवर उतरतील. त्या ११ खेळाडूंना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी BCCI ने यंदा उद्घाटन सोहळा आयोजित केलेला नाही..टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकीया यांनी या बातमीला दुजोरा दिला आहे. "मागच्या वर्षी ही भयंकर घटना घडली, त्यामुळे यंदाच्या आयपीएलचा उद्घाटन सोहळा होणार नाही. बीसीसीआय कोणताही सांस्कृतिक किंवा मनोरंजनाचा कार्यक्रम आयोजित करणार नाही. ४ जून २०२५ रोजी झालेल्या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या ११ जणांना श्रद्धांजली म्हणून हा निर्णय घेतला जाणार आहे," असे सचिवांनी सांगितले..पण, आयपीएलचा निरोप समारंभ मोठ्या जल्लोषात साजरा करण्यात येणार आहे. बीसीसीआयने अद्याप आयपीएल २०२६ चे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. पण, आधीच्या वृत्तानुसार ३१ मे रोजी फायनलही बंगळुरूतच होणार आहे. कर्नाटक क्रिकेट संघटनेनेही स्टेडियममधील ११ खुर्च्या रिकामी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.