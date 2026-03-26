Cricket

IPL 2026 Opening Ceremony: आयपीएलचा उद्घाटन सोहळा होणार नाही, 'त्या' ११ जणांसाठी घेतला निर्णय; निरोप समारंभ मात्र दणक्यात...

Why BCCI cancelled IPL 2026 opening ceremony full details? आयपीएल २०२६ संदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने एक भावनिक आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. बंगळुरूमध्ये होणारा उद्घाटन सोहळा रद्द करण्याचा निर्णय घेतण्यात आला आहे. पण, त्याचवेळी ३१ मे रोजी निरोप समारंभ दणक्यात करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे.
No IPL 2026 opening ceremony! BCCI opts to honour victims of Bengaluru stampede

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IPL 2026 latest updates opening ceremony cancelled news : इंडियन प्रीमिअर लीगच्या १९व्या पर्वाला २८ मार्चपासून सुरूवात होत आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू जेतेपदाचा बचाव करण्यासाठी सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करणार आहे आणि बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. हा सामना सुरू होण्यापूर्वी उद्घाटन सोहळा अपेक्षित होता, परंतु BCCI ने यंदा असा सोहळा करणार नसल्याचे जाहीर केले. RCB चा संघ जेव्हा चिन्नास्वामी स्टेडियमवर उतरेल, तेव्हा त्यांच्यासमोर जेतेपदाच्या जल्लोषासह एक वेदनादायी गोष्टही उभी राहिल... आणि त्याच घटनेमुळे यंदाचा उद्घाटन सोहळा होणार नाही.

Loading content, please wait...
Cricket News
