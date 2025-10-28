Cricket

IND vs AUS 1st T20I: कुलदीप यादव पुन्हा बाकावर बसणार ! इरफान पठाणने निवडली प्लेइंग इलेव्हन; ४ गोलंदाज, २ ऑलराऊंडर संघात

IND vs AUS T20I 2025 playing XI prediction : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यापूर्वी माजी अष्टपैलू इरफान पठाणने स्वतःची 'प्लेइंग इलेव्हन' निवड जाहीर केली आहे.
Irfan Pathan’s predicted India XI for the 1st T20I against Australia

Irfan Pathan’s predicted India XI for the 1st T20I against Australia

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Irfan Pathan picks India playing XI for 1st T20I vs Australia : भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू इरफान पठाणने भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. इरफानने त्याच्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये कुलदीप यादवला ( Kuldeep Yadav) बाहेर ठेवून वरुण चक्रवर्थीला पसंती दर्शवली आहे. कुलदीपकडे गुणवत्ता असूनही त्याला पुरेशी संधी दिली जात नसल्याची खंत अनेकदा व्यक्त केली जात आहे. इरफाननेही वन डे संघात पुरेशी संधी न मिळण्यावरून अनेकदा टीका केली आहे. पण, उद्या होणाऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यासाठीच्या त्याच्या प्लेइंग इलेव्हनमधूनच कुलदीप गायब झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
kuldeep yadav
irfan pathan
ind vs aus
ind vs aus matches
Surya kumar Yadav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com