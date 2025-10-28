IND vs AUS 1st T20I: कुलदीप यादव पुन्हा बाकावर बसणार ! इरफान पठाणने निवडली प्लेइंग इलेव्हन; ४ गोलंदाज, २ ऑलराऊंडर संघात

Irfan Pathan picks India playing XI for 1st T20I vs Australia : भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू इरफान पठाणने भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातल्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली आहे. इरफानने त्याच्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये कुलदीप यादवला ( Kuldeep Yadav) बाहेर ठेवून वरुण चक्रवर्थीला पसंती दर्शवली आहे. कुलदीपकडे गुणवत्ता असूनही त्याला पुरेशी संधी दिली जात नसल्याची खंत अनेकदा व्यक्त केली जात आहे. इरफाननेही वन डे संघात पुरेशी संधी न मिळण्यावरून अनेकदा टीका केली आहे. पण, उद्या होणाऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यासाठीच्या त्याच्या प्लेइंग इलेव्हनमधूनच कुलदीप गायब झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..कॅनबेरा येथे होणारा हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:४५ वाजता सुरू होईल. वन डे मालिकेत हार पत्करावी लागल्यानंतर टीम इंडिया ट्वेंटी-२०त यजमानांना कडवी टक्कर देण्यास सज्ज आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली हा संघ खेलणार आहे. इरफानने त्याच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये आशिया चषक विजेत्या संघातील अव्वल सहा खेळाडूंना कायम ठेवले आहे. यामध्ये अष्टपैलू अक्षर पटेल व शिवम दुबे यांचाही समावेश आहे..IND vs AUS T20I: भारत - ऑस्ट्रेलिया वनडे मालिका संपली आता सुरू होणार टी२० मालिकेचा थरार; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.हार्दिक पांड्याला दुखापतीमुळे या मालिकेला मुकावे लागले आहे आणि ऑस्ट्रेलियाच्या खेळपट्टीवर जलदगती गोलंदाजांना चांगली मदत मिळते. त्यामुळे इरफानने त्याच्या संघात हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग व जसप्रीत बुमराह असे तीन जलदगती गोलंदाज ठेवले आहे..Irfan Pathan’s Playing XI for 1st T20I vs Australia : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरूण चक्रवर्थी.भारतीय संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.