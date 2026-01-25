T20 World Cup न खेळण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला वठणीवर आणले; जय शाह यांनी असा डाव टाकला, की पाकडे रडकुंडीला आले

Pakistan cricket faces sanctions ahead of T20 World Cup: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत न खेळण्याची धमकी देऊन, स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. बांगलादेशची वर्ल्ड कप स्पर्धेतून हकालपट्टी केल्यानंतर पाकिस्तानला त्यांचा पुळका आला आणि त्यांचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी वर्ल्ड कप न खेळण्याची धमकी दिली. पण, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष जय शाह ( Jay Shah) यांनी सर्व बाजूंनी पीसीबीची कोंडी केली आणि त्यानंतर पाकडे वठणीवर आले. त्यांनी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी संघ जाहीर केला..आयसीसीने काल बांगलादेशच्या जागी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत स्कॉटलंड संघाचा समावेश केल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर पाकिस्तानने आक्रमक भूमिका घेतली आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांशी बोलून वर्ल्ड कप खेळण्याचा निर्णय घेऊ अशी धमकी घेतली. पाकिस्तानच्या या भूमिकेमुळे आयसीसीकडून नाराजी व्यक्त केली गेली. त्यानंतर आयसीसीने हालचाली सुरू केल्या आणि पाकिस्तानला कोंडित पकडले..T20 World Cup 2026 : बाबर-शाहीनचं पुनरागमन, तर रऊफ-रिझवानला डच्चू; टी-२० विश्वकपसाठी पाकिस्तान संघाची घोषणा....NDTV ने दिलेल्या माहितीनुसार आयसीसी पाकिस्तानच्या या वक्तव्याने नाराज झाले आहेत. आयसीसीच्या अधिकाराला सार्वजनिकरित्या आव्हान देऊन आणि पाकिस्तान ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घेऊ शकतो असे सुचवून, मोहसिन नक्वी यांनी आयसीसीच्या प्रशासकीय मंडळावर नाराजी व्यक्त केली आहे..पाकिस्तानने माघार घेतली तर आयसीसी अभूतपूर्व निर्बंध लादण्यास तयार असल्याचे वृत्त आहे. पीसीबीला ही माघार महागात पडणारी ठरू शकते. त्यांना आशिया चषक स्पर्धेतून वगळले जाऊ शकते आणि त्यांना द्विदेशीय मालिका खेळण्यापासून रोखले जाऊ शकते. शिवाय पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये परदेशी खेळाडूंना NOC नाकारला जाऊ शकते. आता अशी कोंडी केल्यानंतर पाकिस्तानला त्यांचा विचार बदलणे भाग पडले.अशा निर्बंधांमुळे पीसीबीच्या प्राथमिक उत्पन्नाच्या प्रवाहावरच परिणाम होईलच, शिवाय पाकिस्तानच्या स्थानिक क्रिकेटचे व्यावसायिक मूल्य देखील उद्ध्वस्त होईल. ज्यामुळे राष्ट्रीय संघाला आयसीसीच्या प्रमुख स्पर्धांव्यतिरिक्त कोणतेही आंतरराष्ट्रीय सामने खेळता येणार नाहीत..IND vs NZ 3rd T20 : टी-२० मालिका विजयाची मोहीम आजच फत्ते? न्यूझीलंडविरुद्ध आज तिसरा सामना; ईशानच्या फॉर्ममुळे संजू अडचणीत....मोहसिन नक्वी काय म्हणाले होते?"बांगलादेशवर अन्याय्य वागणूक देण्यात आली आहे. एक देश त्यांना वाटेल तेव्हा कोणताही निर्णय घेऊ शकतो, तर दुसऱ्या देशासाठी तो उलट असतो. बांगलादेश हा एक प्रमुख भागधारक आहे आणि हा अन्याय होता कामा नये," असे मोहसिन नक्वी यांनी पत्रकारांना सांगितले."पाकिस्तानप्रमाणेच बांगलादेश हा आयसीसीचा पूर्ण सदस्य आहे.पाकिस्तान आणि भारताला अशीच मदत देण्यात आली असेल, तर तीच मदत बांगलादेशलाही लागू झाली पाहिजे. एक देश दुसऱ्या देशाला अटी घालू शकत नाही," असे नक्वी म्हणाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.