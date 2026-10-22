IND vs NZ 1st T20I : वैभव सूर्यवंशी OUT, Kuldeep Yadav ला पण स्थान नाही; दिग्गजाने जाहीर केली भारताची Playing XI

India vs New Zealand first T20I team selection latest news: भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे आणि या सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनची चर्चा रंगली आहे. १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या संपूर्ण मालिकेत बाकावर बसवून ठेवले गेले. आता न्यूझीलंड दौऱ्यावरील पहिल्या सामन्यातही तेच चित्र पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान, वैभवला अंतिम ११ मध्ये संधी मिळायला हवी होती, अशा सूचना करणाऱ्या आकाश चोप्रानेही IND vs NZ पहिल्या सामन्यासाठीच्या त्याच्या संघातून वैभवला बाहेर बसवले आहे. .विंडीजविरुद्धच्या मालिकेतील संघच भारताने जवळपास कायम ठेवला आहे. भुवनेश्वर कुमारचे पुनरागमन आणि वरुण चक्रवर्थीची एन्ट्री.. हे दोन बदल पाहायला मिळत आहे. अशात पहिल्या ट्वेंटी-२० साठी माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्राने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर अंतिम ११ खेळाडूंची निवड केली.त्याने वैभवला वगळून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा या सलामीच्या जोडीला कायम ठेवले. चोप्रा याने भुवनेश्वर कुमारलाही संघात कायम ठेवले, ज्याने चार वर्षांनंतर भारतीय संघात बहुप्रतिक्षित पुनरागमन केले..IND vs NZ 1st T20I : खेळपट्टीत ट्विस्ट? वैभव सूर्यवंशीला Playing XI मध्ये खेळवण्याचा करावा लागेल विचार; गंभीर, अय्यर कठोर निर्णय घेणार?.वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पाचव्या टी-२० सामन्यासाठी भुवनेश्वरचा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश करण्यात आला होता, परंतु पावसामुळे सामना रद्द झाल्याने त्याला गोलंदाजी करण्याची संधी मिळाली नाही. चोप्राच्या संघात अर्शदीप सिंग व प्रिन्स यादव या दोन जलदगती गोलंदाजांसह शिवम दुबे व नितीश कुमार रेड्डी हे मध्यमगती गोलंदाज अष्टपैलू खेळाडूही आहेत..Aakash Chopra's playing XI for 1st T20I vs NZ : संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, भुवनेश्वर कुमार, प्रिन्स यादव, अर्शजदीप सिंग. .भारताचा ट्वेंटी-२० संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.