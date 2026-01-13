Cricket

WPL 2026 : मुंबई इंडियन्स, RCB च्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी; नवी मुंबईतील सामन्यांत ३ दिवस प्रेक्षकांना परवानगी नाही, कारण...

WPL 2026 matches without spectators in Navi Mumbai: महिला प्रीमियर लीग २०२६ मधील नवी मुंबईतील सामने प्रेक्षकांशिवाय खेळवण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरात सुरू असलेल्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १४, १५ आणि १६ तारखेला होणाऱ्या सामन्यांसाठी प्रेक्षकांना डी. वाय. पाटील स्टेडियम मध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही.
Swadesh Ghanekar
नवी मुंबई, ता. १२ : शहरात होत असलेल्या महापालिका निवडणुकीमुळे डी. वाय. पाटील स्टेडियमवरवर सुरू असलेल्या महिला प्रीमिअर लीग मधील सामने प्रेक्षकांशिवाय खेळवण्यात येणार आहे. १४, १५ आणि १६ तारखेच्या सामन्यांसाठी प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये प्रवेश नसेल. डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय संघाने विश्वकरंडक जिंकल्यामुळे या स्टेडियमवरील महिलांच्या सामन्यांना कमालीचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याच मुळे महिला प्रीमियर लीगमधील पहिल्या टप्प्याचे सामने येथे खेळवण्यात येत आहेत.

