WPL 2026 : मुंबई इंडियन्स, RCB च्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी; नवी मुंबईतील सामन्यांत ३ दिवस प्रेक्षकांना परवानगी नाही, कारण...

नवी मुंबई, ता. १२ : शहरात होत असलेल्या महापालिका निवडणुकीमुळे डी. वाय. पाटील स्टेडियमवरवर सुरू असलेल्या महिला प्रीमिअर लीग मधील सामने प्रेक्षकांशिवाय खेळवण्यात येणार आहे. १४, १५ आणि १६ तारखेच्या सामन्यांसाठी प्रेक्षकांना स्टेडियममध्ये प्रवेश नसेल. डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर हरमनप्रीत कौरच्या भारतीय संघाने विश्वकरंडक जिंकल्यामुळे या स्टेडियमवरील महिलांच्या सामन्यांना कमालीचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. याच मुळे महिला प्रीमियर लीगमधील पहिल्या टप्प्याचे सामने येथे खेळवण्यात येत आहेत..या स्पर्धेतील पहिल्याच लढतीत गतविजेते मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर संघामध्ये रोमहर्षक स्पर्धा रंगली आणि त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता वाढली. ही लढत पाहण्यासाठी स्टेडियम हाउसफुल झाले होते. आता १५ तारखेला महापालिकेसाठी मतदान होणार आहे, तर दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी होणार आहे. मतदान आणि मतमोजणी यांसाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त लागणार आहे, त्यामुळे आम्ही सामन्यासाठी पुरेशी पोलिस व्यवस्था पुरवू शकत नाही, असे पोलिसांनी BCCI कळवले..RCB vs UPW WPL 2026 : १५ चेंडूंत ७० धावा! ग्रेस हॅरिसची वादळी फटकेबाची, स्मृती मानधनाची साथ; RCBचा सर्वात मोठा विजय .वेळापत्रकात आता बदल करणे शक्य नाही, परिणामी या तीन दिवसांत होणारे सामने प्रेक्षकांनाविना होतील, असे समजते. ऑनलाइन तिकीटविक्रीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर १४ ते १६ या तीन दिवसांच्या सामन्यांची नोंदच काढून टाकण्यात आली आहे. यावरून हे सामने प्रेक्षकांशिवाय होणार यास दुजोरा मिळाला आहे..९ ते १७ जानेवारीपर्यंतचा पहिला टप्पा डी वाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. यात शनिवार ९ आणि १७ जानेवारीला डबल हेडर म्हणजेच दोन-दोन सामन्यांची आखणी करण्यात आली आहे. आता १४, १५ आणि १६ तारखेला प्रेक्षकांचा हिरमोड होणार असला तरी १७ तारखेला शनिवारी दोन सामने पाहता येतील..Video: काव्या मारनच्या संघाचं नाव बदललं, आता ही नवी ओळख घेऊन उतरणार मैदानात.कोणत्या सामन्यांवर होणार परिणाम?१४ जानेवारी : यूपी वॉरियर्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स१५ जानेवारी : मुंबई इंडियन्स वि. यूपी वॉरियर्स१६ जानेवारी : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर वि. गुजरात जायंट्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.