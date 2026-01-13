Kavya Maran, Sunrisers Leeds

Kavya Maran, Sunrisers Leeds

Video: काव्या मारनच्या संघाचं नाव बदललं, आता ही नवी ओळख घेऊन उतरणार मैदानात

Northern Superchargers Officially Rebranded as Sunrisers Leeds: द हंड्रेड स्पर्धेत नॉर्दन सुपरचार्जेसचे नाव बदलून सनरायझर्स लीड्स करण्यात आले आहे. द सन ग्रुपकडे या संघाची मालकी आहे.
इंडियन प्रीमियर लीगमधील विजेत्या संघांपैकी एक संघ सनरायझर्स हैदराबाद संघही आहे. आयपीएलमध्ये आपली वेगळी छाप पाडलेल्या या फ्रँचायझीच्या वेगवेगळ्या देशात सिस्टर फ्रँचायझीही आहेत.

आता इंग्लंडमध्येही सनरायझर्स हैदराबादची आणखी एक सिस्टर फ्रँचायझी असलेल्या संघाचे नाव बदलण्यात आले आहे. द हंड्रेड या स्पर्धेतील नॉर्दन सुपरचार्जेसचे नाव सोमवारी बदलण्यात आले आहे. द सन ग्रुपने यॉर्कशायरमधील या फ्रँचायझीचे १०० टक्के हिस्सा फेब्रुवारी २०२५ मध्ये खरेदी केला होता.

