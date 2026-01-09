IPL ची कॉपी करायला गेले अन् पाकडे तोंडावर आपटले; कवडी भावात विकली गेली PSL मधील हैदराबाद फ्रँचायझी, रिषभ-श्रेयस मिळून एवढे कमावतात...

Pakistan Super League auction vs IPL comparison: पाकिस्तान सुपर लीग या ट्वेंटी-२० फ्रँचायझी स्पर्धेत दोन नवीन संघांचा समावेश करण्यात आला. आतापर्यंत सहा संघ या लीगमध्ये खेळत होते आणि यावर्षापासून दोन नवीन संघांचा समावेश झाला आहे. रिअल इस्टेट कन्सोर्टियम आणि अमेरिकेतील एव्हिएशन व हेल्थकेअर कंपनींनी गुरुवारी पीएसएलमध्ये दोन नवीन ट्वेंटी-२० फ्रँचायझींसाठी अंदाजे ११४ कोटी रुपयांमध्ये बोली जिंकली. ओझेड डेव्हलपर्सने सियालकोटला असे नवीन फ्रँचायझीला नाव दिले गेले आणि त्यासाठी त्यांनी लिलावात ५८.३८ कोटी भारतीय रुपयांची यशस्वी बोली लावली. अमेरिकेतील एफकेएस ग्रुपने हैदराबाद फ्रँचायझीसाठी ५५.५७ कोटी रुपयांची यशस्वी बोली लावली. .मजेरीशीर बाब म्हणजे, हैदराबाद फ्रँचायझी ५५.५७ कोटीला विकली गेली आणि जी श्रेयस अय्यर (२६.७५ कोटी ) व रिषभ पंत (२७ कोटी ) यांच्या एकत्रित आयपीएल पगाराइतकीच आहे. या दोघांचा एकत्रित पगार हा ५३.७५ कोटी रुपये होतोय. दोन नवीन पीएसएल संघांची एकत्रित किंमत आयपीएल २०२६ च्या लिलावात विकल्या गेलेल्या टॉप नऊ खेळाडूंच्या एकत्रित पगारापेक्षा (११८ कोटी रुपये) कमी आहे..बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा हट्ट अन् भिकेला लागले खेळाडू... BCCI शी पंगा घेणं पडलं महागात, याला म्हणतात 'तोंड दाबून बुक्क्याचा मार'....PSLच्या यंदाच्या पर्वाला २६ मार्चपासून सुरुवात होत आहे. या वर्षी मुल्तान सुल्तान्स फ्रँचायझीचे व्यवस्थापन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PSL) करणार आहे आणि एप्रिलमध्ये लीग संपल्यानंतर ते विक्रीसाठी उपलब्ध होतील. मुल्तानचे माजी मालक अली तरीन, ज्यांचे पीएसएल व्यवस्थापनाशी मतभेद होते, ते दोन नवीन संघांसाठी बोली लावण्यास पात्र होते, परंतु गुरुवारी झालेल्या लिलावात १० मंजूर बोलीदारांच्या गटातून शेवटच्या क्षणी त्यांनी माघार घेतली..Fact Check : एलिसे पेरीने लाईव्ह सामन्यात बाबर आझमला केलं प्रपोज? BBL सामन्यात नेमकं काय घडलं? .पाकिस्तान सुपर लीगने नेहमीप्रमाणे आयपीएलची कॉपी करण्याचा प्रयत्न केला. पण, लिलावात सूत्रसंचालन करण्यासाठीचा माईक १० मिनिटे बंद पडला आणि त्यामुळे त्यांची फजिती झाली. त्यात माजी गोलंदाज वसीम अक्रम याचा अतिउत्साह हास्यास्पद ठऱतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.