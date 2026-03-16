IPL 2026 Marathi News: ना CSK, ना KKR... आयपीएलच्या प्ले ऑफमध्ये कोणते चार संघ पोहोचणार? ऑरेंज कॅप, पर्पल कॅप कोणाला?

IPL 2026 top four teams expert prediction: इंडियन प्रीमिअर लीगचे १९ वे पर्व २८ मार्चपासून सुरू होत आहे. गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्या सलामीच्या लढतीने आयपीएल २०२६ला सुरूवात होईल. काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने बीसीसीआयने आयपीएलच्या पहिल्या २० सामन्यांचेच वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्यामुळे उर्वरित वेळापत्रक कधी येईल, याची सर्वांना उत्सुका आहे. आयपीएल म्हटलं की भारतीय चाहते आपापल्या आवडच्या खेळाडूसाठी विभागले जातात आणि मग चर्चा सुरू होते, ती तुझा खेळाडू बेस्ट की माझा.. तुझा संघ बेस्ट की माझा अन् मग प्ले ऑफमध्ये कोण बाजी मारेल? अशा या चर्चा भारताच्या माजी खेळाडूंनाही करायला आवडतात आणि अशाच एका खेळाडूने प्ले ऑफमध्ये कोणते चार संघ पोहोचतील, याची भविष्यवाणीच करून टाकली.x.आयपीएल म्हटलं की मुंबई इंडियन्स, चेन्नई सुपर किंग्स ही नावं पहिली डोळ्यासमोर येतात आणि जेतेपदाच्या प्रबळ दावेदारांमध्ये त्यांची गणणा होते. पण, भारताचा माजी खेळाडू आकाश चोप्रा याचे मत काही वेगळे आहे. प्ले ऑफच्या चार संघांमध्ये आकाशने CSK व कोलाकात नाइट रायडर्स यांना स्थान दिलेले नाही. त्याने निवडलेल्या चार संघांमध्ये मुंबई इंडियन्स, दिल्ली कॅपिटल्स, RCB आणि पंजाब किंग्स यांचा समावेश आहे. MI, RCB आणि PBKS या संघांनी मागील पर्वातही प्ले ऑफमध्ये प्रवेश केला होता, त्यांच्यासह गुजरात टायटन्सही होते. अक्षर पटेलच्या नेतृत्वाखाली दमदार सुरूवात करूनही DC ला शेवटच्या क्षणी प्ले ऑफमध्ये पोहोचता आले नाही. .FACT CHECK : रोहित शर्माने सनरायझर्स हैदराबादला इंस्टाग्रामवर केले अनफॉलो , पाकड्याला ताफ्यात घेतल्याचा आलाय राग?.यावर्षी कोणता संघ आयपीएल ट्रॉफी जिंकेल असे विचारले असता चोप्रा म्हणाला, "जो संघ चांगला खेळेल तो. दिल्ली कॅपिटल्स हा एक नवीन विजेता असू शकतो, असे मला वाटतेय." चोप्राने आयपीएल २०२६ मध्ये ऑरेंज कॅप आणि पर्पल कॅप विजेत्यांसाठीही भाकिते केली आहेत. त्याने संजू सॅमसन आणि जसप्रीत बुमराह यांची नावे सांगितली आहेत. .२०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंटचा पुरस्कार जिंकणारा सॅमसन आयपीएल २०२६ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळेल. चेन्नईस्थित फ्रँचायझीने गेल्या वर्षी आयपीएल २०२६ च्या लिलावापूर्वी राजस्थान रॉयल्सकडून ट्रेड करार केला होता. आयपीएल २०२६ मध्ये संजू सलामीला आयुष म्हात्रे किंवा उर्विल पटेलसोबत CSK ला चांगली सुरुवात करून देण्याची शक्यता आहे आणि त्याच्याकडून फ्रँचायझी व फॅन्सला खूप अपेक्षा असतील..मुंबई इंडियन्सकडून खेळणाऱ्या बुमराहने आतापर्यंत खेळलेल्या १४५ आयपीएल सामन्यांमध्ये १८३ विकेट्स घेतल्या आहेत. परंतु तो कधीही पर्पल कॅप जिंकू शकला नाही. आयपीएल २०२५ मध्ये त्याने MI साठी १२ सामने खेळले आणि १८ फलंदाजांना बाद केले, तर २०२४ च्या आवृत्तीत त्याने १३ सामन्यांमध्ये २० विकेट्स घेतल्या होत्या.