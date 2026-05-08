Team India: सूर्याचेच नाही, तर शुभमन गिलचेही वन डे कर्णधारपद जाणार; २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत 'हा' खेळाडू कॅप्टन दिसणार

Team India captaincy changes ahead of ODI World Cup: रोहित शर्माने कसोटी आणि ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर, गेल्या काही काळात भारताच्या सर्व फॉरमॅटमधील कर्णधारपदात मोठे बदल झाले आहेत. सूर्यकुमार यादवची ट्वेंटी-२० संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली, तर शुभमन गिलकडे वन डे आणि कसोटी संघाची सूत्रे सोपवण्यात आली. आता, सूर्यकुमारला त्याच्या पदावरून हटवून कर्णधारपदाची सूत्रे श्रेयस अय्यरकडे ( Shreyas Iyer New Captain) सोपवली जाऊ शकतात, असे वृत्त समोर आले आहे. असे असताना शुभमनकडूनही वन डे संघाचे नेतृत्व जाण्याची चर्चा रंगली आहे..एनडीटीव्हीच्या एका वृत्तानुसार, भारतीय संघ व्यवस्थापन ट्वेंटी-२० आणि वन डे अशा दोन्ही संघांचे नेतृत्व करण्यासाठी एकाच व्यक्तीच्या शोधात आहे. त्यामुळे, शुभमनच्या जागी श्रेयस अय्यर वन डे सामन्यांमध्येही संघाचे नेतृत्व करू शकतो. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणाऱ्या २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताचे कर्णधारपद भूषवण्यासाठी अय्यर हा प्रमुख दावेदार असेल..BAN vs PAK : बांगालदेशने घरी बोलवून पाकिस्तानची जिरवली! कर्णधार नजमूल होसैनने शतकासह रचला इतिहास, मोमिनूलच्या ९१ धावा."नवीन ट्वेंटी-२० संघ जाहीर झाल्यावर काही बदल अपेक्षित आहेत. ट्वेंटी-२० आणि वन डे दोन्ही संघांचे नेतृत्व एकाच खेळाडूकडे सोपवण्याचा आमचा विचार आहे. बीसीसीआयला युवा प्रतिभेला संधी देण्यासोबतच अनुभवी खेळाडूंनाही संधी द्यायची आहे. श्रेयसने गेल्या काही वर्षांत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे; त्याच्या दुखापती दुर्दैवी ठरल्या आहेत,” असे या बदलाच्या संबंधित एका सूत्राने एनडीटीव्हीला सांगितले.."होय, तो व्हाईट-बॉल कर्णधारपदासाठी प्रमुख दावेदार आहे. सूर्यकुमार यादव आमचा वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार राहिला आहे आणि त्याच्या योगदानाचे कौतुकही केले जाईल,” असेही त्या सूत्राने सांगितले. त्यामुळे आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी श्रेयस अय्यरची कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली जाईल. २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयानंतर भारतीय संघाची ही पहिलीच स्पर्धा असेल. यानंतर इंग्लंडमध्ये पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका खेळवली जाईल..IPL 2026 Controvarsy: आधी बोट दाखवलं, नंतर कॉलर पकडली! निकोलस पूरन अन् कृणाल पांड्या यांचा Video Viral.श्रेयस अय्यरने भारतासाठी ७६ वन डे सामन्यांत ४६.५१ च्या सरासरीने २९७७ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ५ शतकं व २३ अर्धशतकांचा समावेश आहे. ५१ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांत त्याच्या नावावर ११०४ धावा आहेत. त्याने शेवटची वन डे जानेवारी २०२६ मध्ये, तर शेवटचा ट्वेंटी-२० सामना डिसेंबर २०२३ मध्ये खेळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.