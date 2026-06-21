vaibhav sooryavanshi च नाही, तर भारताच्या बाकी फलंदाजांनीही श्रीलंकन गोलंदाजांना झोडलं अन् उभं केलं डोंगराएवढं लक्ष्य

India A vs Sri Lanka A: भारताचा अ संघ सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर असून, भारत, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील त्रिदेशीय मालिकेचा अंतिम सामना आज रंगत आहे. दाम्बुला येथील रंगिरी आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळल्या जात असलेल्या या सामन्यात श्रीलंका 'अ' संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, भारतीय फलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेत श्रीलंकन गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतला आणि धावांचा डोंगर उभा केला..सगळ्यांचे लक्ष १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीकडे लागले होते आणि त्यानेही चाहत्यांची निराशा केली नाही. वैभवने मैदानात उतरल्यापासून चौफेर फटकेबाजी करत अवघ्या २९ चेंडूत १० चौकार आणि ८ षटकारांच्या मदतीने ९४ धावांची तुफानी खेळी केली. त्याचा स्ट्राईक रेट तब्बल ३२४.१३ इतका होता. केवळ ६ धावांनी त्याचे शतक हुकले, पण त्याने श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना पूर्णपणे बॅकफूटवर ढकलले..VAIBHAV SURYAVANSHI: ११ चेंडूत अर्धशतक ठोकणारा वैभव सूर्यवंशी फायनलमध्ये 'असा' झाला आऊट; नक्की काय घडलं?.मात्र, फक्त वैभवच नाही तर इतर भारतीय फलंदाजांनीही दमदार कामगिरी केली. प्रियांश आर्याने २९ चेंडूत ३९ धावा करत संघाला वेगवान सुरुवात करून दिली. त्यानंतर ऋतुराज गायकवाडने ५१ चेंडूत ४० धावांची खेळी केली..कर्णधार तिलक वर्माने जबाबदारीची फलंदाजी करत ९० चेंडूत ६७ धावा केल्या. त्याला कुमार कुशाग्राने ३९ चेंडूत ३६ धावांची साथ दिली. मधल्या फळीत निशांत सिंधूने १६ धावा, तर विप्रज निगमने २० चेंडूत २७ धावांचे योगदान दिले..VAIBHAV SURYAVANSHI: १८ चेंडूत ८८ धावा, ३२४ चा स्ट्राईक रेट! वैभव सुर्यवंशीचे शतक ६ धावांनी हुकलं; पठ्ठ्याने श्रीलंकेला झोडलं.शेवटच्या षटकांमध्ये अनुकूल रॉयने तुफान फटकेबाजी करत अवघ्या १५ चेंडूत नाबाद ३९ धावा ठोकल्या. त्याच्या खेळीत १ चौकार आणि ४ षटकारांचा समावेश होता. त्यामुळे भारतीय संघाने श्रीलंकेसमोर विजयासाठी डोंगराएवढे लक्ष्य उभे केले.आता भारतीय गोलंदाज ही मोठी धावसंख्या यशस्वीपणे बचाव करून भारताला विजेतेपद मिळवून देतात का, याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.