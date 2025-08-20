Cricket

APL 2025: ६,६,६,४,४,४... पी अर्जुन तेंडुलकरचा १२ चेंडूत धुमाकूळ! स्फोटक फलंदाजीनं वेधलं लक्ष

Pitta Arjun Tendulkar Batting: अर्जुन तेंडुलकल म्हटलं सचिन तेंडुलकरचा मुलगा आठवतो. मात्र सध्या पी. अर्जुन तेंडुलकरने चर्चेचा विषय ठरला आहे, तो त्याच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे.
P Arjun Tendulkar
P Arjun TendulkarSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आंध्र प्रीमियर लीग २०२५ मध्ये पी. अर्जुन तेंडुलकरने आक्रमक खेळी केली.

  • त्याने काकिंदा किंग्सकडून खेळताना त्याने ३ चौकार आणि ३ षटकार मारले.

  • तो त्याच्या कामगिरीसोबतच त्याच्या नावामुळे चर्चेचा विषेय ठरला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Andhra Pradesh
Cricket News
Cricket News in Marathi
t20 league
Cricketer News
cricket news today
T20 Matches
Arjun Tendulkar
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com