APL 2025: ६,६,६,४,४,४... पी अर्जुन तेंडुलकरचा १२ चेंडूत धुमाकूळ! स्फोटक फलंदाजीनं वेधलं लक्ष

आंध्र प्रीमियर लीग २०२५ मध्ये पी. अर्जुन तेंडुलकरने आक्रमक खेळी केली.त्याने काकिंदा किंग्सकडून खेळताना त्याने ३ चौकार आणि ३ षटकार मारले. तो त्याच्या कामगिरीसोबतच त्याच्या नावामुळे चर्चेचा विषेय ठरला आहे..अर्जुन तेंडुलकर म्हटलं की प्रत्येकाला दिग्गज सचिन तेंडुलकरचा मुलगा आठवतो. तो सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेचा विषयही ठरला होता. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अर्जुनचा गेल्याच आठवड्यात प्रसिद्ध बिझनेसमन रवी घई यांची नात सानिया चंडोक हिच्याशी साखरपूडा झाला आहे. सचिनचा मुलगा असलेला अर्जुनही क्रिकेटपटू आहे. पण सध्या एका दुसऱ्याच अर्जुन तेंडुलकरची चर्चा क्रिकेटच्या मैदानातील कामगिरीमुळे सुरू झाली आहे..Arjun Tendulkar Engagement: अर्जुन तेंडुलकरचा झाला साखरपुडा? सचिनची होणारी सून आहे मुंबईतील बिझनेसमनची नात.सध्या आंध्र प्रीमियर लीग २०२५ (APL 2025) स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत मंगळवारी झालेल्या एका सामन्यात पी. अर्जुन तेंडुलकर नावाच्या खेळाडूने सर्वांचे लक्ष वेधले. त्याचेही नाव अर्जुन तेंडुलकर असल्याने त्याची चर्चाही झाली. त्याने मंगळवारी केलेल्या आक्रमक खेळीमुळे प्रकाशझोतात आला. तो युवा खेळाडू असून आंध्र प्रदेशमधील उदयोन्मुख फलंदाज आहे. पी. अर्जुन तेंडुलकर साधारण सलामीला फलंदाजी करतो. APL मध्ये सध्या तो काकिंदा किंग्सकडून खेळत आहे..मंगळवारी काकिंदा किंग्सचा सामना भीमावरम बुल्स संघाविरुद्ध झाला. या सामन्यात भीमावरम संघाने काकिंदासमोर विजयासाठी २१५ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करता काकिंदाकडून पी अर्जुन तेंडुलकर आणि कर्णधार श्रीकर भरत यांनी दमदार सुरुवात केली. पहिल्या दोन षटकातच पी. अर्जुन तेंडुलकरने ३ चौकार आणि ३ षटकार ठोकताना आक्रमक ३१ धावा केल्या. पण तिसऱ्याच षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर तो बाद झाला. त्याला सत्यनारायण राजूने पत्नाला भुवनेश्वर रावच्या हातून झेलबाद केले. .तो बाद झाल्यानंतरही भरतने अर्धशतकी खेळी केली. पण बाकी कोणी त्याला साथ दिली नाही. भरतने ४० चेंडूत ७६ धावा केल्या. मात्र काकिंदाचा डाव १९.५ षटकातच १८७ धावांवर संपुष्टात आला. भीमावरमकडून गोलंदाजी करताना चल्लरप्पू सिवा, सत्यनारायण राजू आणि भूपतीराजू मुनिष शर्मा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..Asia Cup 2025 साठी निवड होताच रिंकू सिंग उतरला, पण २० वर्षांच्या गोलंदाजाकडूनच झाला क्लिनबोल्ड; पाहा Video.तत्पुर्वी, भीमावरमकडून रेवांथ रेड्डीने ५१ आणि थोटा श्रवणनने ५८ धावांची अर्धशतकी खेळी केली होती. तसेच भूपतीराजू मुनिष शर्माने १४ चेंडूतच नाबाद ४३ धावा करत संघाला २० षटकात ६ बाद २१४ धावांपर्यंत पोहचवले. काकिंदाकडून कोडावंदला सुदर्शन आणिपी मनिकांता गंगाधर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..FAQsAPL 2025 मध्ये चर्चेत आलेला पी. अर्जुन तेंडुलकर कोण आहे?➤ पी. अर्जुन तेंडुलकर आंध्र प्रदेशचा युवा क्रिकेटपटू असून काकिंदा किंग्सकडून खेळतो.पी. अर्जुन तेंडुलकर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा आहे का?➤ नाही, पी. अर्जुन तेंडुलकर पूर्णपणे वेगळा खेळाडू आहे, फक्त नाव सचिन तेंडुलकरच्या मुलासारखं आहे.पी. अर्जुन तेंडुलकरची खेळण्याची शैली कशी आहे?➤ तो आक्रमक सलामीवीर असून सुरुवातीपासूनच मोठे फटके मारतो..