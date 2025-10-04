Mitchell Marsh celebrates his unbeaten 103* in Australia’s successful chase against New Zealand

NZ vs AUS 3rd T20I: १५७ धावांचे लक्ष्य, पठ्ठ्याने एकट्याने चोपल्या १०३ धावा! कॅप्टन असावा तर असा, आता सूर्याच्या संघाला भिडणार...

Australia chase 157 with Marsh 103 not out: न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसरा ट्वेंटी-२० सामना ऑस्ट्रेलियाच्या कर्णधाराने एकहाती जिंकून दाखवला. १५७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मिचेल मार्शने तुफानी खेळी साकारत नाबाद १०३ धावा फक्त ५२ चेंडूत ठोकल्या.
NZ vs AUS 3rd T20I Mitchell Marsh match-winning knock: ऑस्ट्रेलियाने यजमान न्यूझीलंडचा तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत ३ विकेट्स राखून पराभव करताना तीन सामन्यांची मालिका २-० अशी जिंकली. न्यूझीलंडच्या ९ बाद १५६ धावांचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाने धडाधड विकेट गमावल्या, परंतु कर्णधार व सलामीवीर मिचेल मार्श मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने १०३ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला १२ चेंडू राखून विजय मिळवून दिला. ऑस्ट्रेलियाला पुढील ट्वेंटी-२० मालिकेत सूर्यकुमार यादवच्या टीम इंडियाचा सामना करायचा आहे आणि तोही घरच्या प्रेक्षकांसमोर.

