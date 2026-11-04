IND vs NZ 1st ODI Live : अर्शदीप सिंगशी जो नडला, त्याला त्याने...! न्यूझीलंडच्या फलंदाजांची दैना, भारताचे वर्चस्व Video Viral

New Zealand vs India 1st ODI Marathi Live Score : भारतीय संघाने पहिल्या १० षटकांत काही चुका केल्या... झेल सोडले, रन आऊटच्या सोप्या संधी गमावल्या, पण अर्शदीप सिंग ( Arshdeep Singh) ने सामन्याला कलाटणी दिली. न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना त्याने अचंबित करणारे वैविध्यपूर्ण चेंडू टाकले आणि विल यंग व हेन्री निकोल्स यांच्यासारखे फलंदाज फसले. अर्शदीपच्या दोन विकेट्सने सामन्यात भारताला पकड मिळवून दिली आहे. न्यूझीलंडने पहिल्या १० षटकांत २ बाद ४५ धावाच केल्या..शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेताना ५-२-४ अशी प्लेइंग इलेव्हन मैदानावर उतरवली. ऑकलंडमध्ये मागील दोन वन डे सामन्यांत लक्ष्याचा पाठलाग करणारा संघ १५० व ७६ धावांवर गुंडाळला गेला होता आणि त्यामुळे गिलच्या या निर्णयाने टेंशन वाढवले आहे. पण, सामन्यापूर्वी पाऊस पडल्यानं खेळपट्टी दुसऱ्या डावात फलंदाजांना मदत करेल अशी अपेक्षा आहे. अंशुक कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर ब्रार व अर्शदीप सिंग हे चार जलदगती गोलंदाज गिलने निवडले आहेत. भारताने २०१९ मध्ये येथे शेवटचा वन डे सामना जिंकला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sachin Tendulkar on his Captaincy : मला स्वतःच्या मर्जीने संघ निवडायचे पूर्ण स्वातंत्र्य नव्हते! सचिन तेंडुलकरचा धक्कादायक खुलासा; दोन आवडत्या कर्णधारांची नावं सांगितली.भारत - रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग.न्यूझीलंड- टीम सेइफर्ट, विल यंग, हेन्री निकोल्स, डॅरिल मिचेल, टॉम लॅथम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सँटनर, नॅथन स्मिथ, कायले जेमिन्सन, जेकब डफी, ब्लेअर टिकनर.चौथ्या षटकात टीम सेइफर्टचा सोपा झेल नमन धीरने टाकला आणि आकिब नबीला विकेटपासून वंचित रहावे लागले. मागच्यावेळी नमनने याच फलंदाजाचा झेल टाकला होता आणि त्याने ट्वेंटी-२०त एकहाती मॅच जिंकून दिली होती. पण, पुढच्या षटकात अर्शदीप दीपच्या चेंडूवर विल यंगने ( ९) मारलेला चेंडू जागेवर उंच उडाला आणि श्रेयस अय्यरने अचूक झेल टिपला. भारताने २०२५ नंतर वन डे क्रिकेटमध्ये १६ पैकी १४ सामने लक्ष्याचा पाठलाग करताना जिंकले आहेत. अर्शदीपने पुन्हा एकदा आपल्या चेंडूत विविधता आणताना किवींना धक्का दिला. त्याने यावेळी हेन्री निकोल्सला ( ९) बाद केले. न्यूझीलंडने ४० धावांवर दोन फलंदाज गमावले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.