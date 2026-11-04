IND vs NZ 1st ODI Live : कोण म्हणतं रोहित शर्मा ३९ वर्षांचा आहे? त्याने डाईव्ह मारून केलेला Run Out पाहाच... Video Viral

New Zealand vs India 1st ODI Marathi Live Score : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या वनडे सामन्यात ३९ वर्षीय रोहित शर्माने आपल्या अफलातून क्षेत्ररक्षणाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. फलंदाजीसह क्षेत्ररक्षणातही रोहितची चपळता पाहायला मिळाली. न्यूझीलंडच्या फलंदाजाला धावचीत करण्यासाठी रोहितने अक्षरशः डाईव्ह मारली आणि अविश्वसनीय पद्धतीने रन आऊट पूर्ण केला. वयाच्या ३९व्या वर्षी रोहितने दाखवलेली ही चपळता सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. .अर्शदीप सिंगच्या दोन विकेट्समुळे भारतीय संघाला पहिल्या १० षटकांत वर्चस्व मिळवून दिले. पण, भारतीय खेळाडूंकडून क्षेत्ररक्षणात गचाळपणा पाहायला मिळाला. नमन धीरने सोपा झेल टाकला, तर बरेच रन आऊट करण्याच्या संधी गमावल्या गेल्या. हे यशस्वी झाले असते तर न्यूझीलंडचा संघ आणखी अडचणीत सापडला असता. चौथ्या षटकात टीम सेइफर्टचा सोपा झेल नमन धीरने टाकला. अर्शदीपने पुढच्याच षटकात विल यंगला ( ९) चुकीचा फटका मारण्यास भाग पाडून माघारी पाठवले. त्यानंतर हेन्री निकोल्सला ( ९) त्याने बाद केले. किवींना १० षटकांत २ बाद ४५ धावा करता आल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.सुरुवातीच्या धक्क्यातून न्यूझीलंडला सावरणे अवघड झाले. भारतीय गोलंदाजांच्या माऱ्यात शिस्त व वैविधता दिसली आणि हिच गोष्ट किवींना सतावणारी ठरली. टीम सेइफर्ट व डॅरिल मिचेल या अनुभवी खेळाडूंनी काही काळ संघाचा डाव सावरला. पण, गुरनूर ब्रारने भारताला यश मिळवूनदेताना सेइफर्टला ( ३८) झेलबाद केले. शुभमन गिलच्या जागी थोड्यावेळासाठी बदली खेळाडू म्हणून आलेल्या ऋतुराज गायकवाडने हा झेल टिपला. त्यानंतर गुरनूरने स्वतःच्याच गोलंदाजीवर टॉम लॅथमचा ( ३) अविश्वसनीय झेल टिपून किवींना आणखी एक धक्का दिला. .गोलंदाज कमाल करत असताना रोहित शर्माने क्षेत्ररक्षणात सर्वांना थक्क केले. रोहितने भारताला एक महत्त्वाची विकेट मिळवून देताच प्रेक्षकांमधून एक मोठा जल्लोष झाला. ग्लेन फिलिप्सने लेग-साइडला चेंडूला हलकासा धक्का दिला आमि रोहित मिड-विकेटवरून चेंडूच्या दिशेने वेगाने धावला. किवींच्या दोन्ही फलंदाजांमध्ये हो-नाही असे संभ्रमाचे वातावरण होते आणि जे त्यांना महागात पडले. रोहितच्या अंडरआर्म थ्रोने आणि केएल राहुलच्या चपळ ग्लोजवर्कने काम फत्ते केले. मिचेल २८ धावांवर रन आऊट झाला. मिचेल भारताविरुद्धच्या आपल्या शेवटच्या ७ डावांमध्ये चार शतके आणि दोन अर्धशतके झळकावली होती. त्यामुळे ही विकेट भारतासाठी खूप महत्त्वाची ठरली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.