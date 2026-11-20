India vs New Zealand 1st Test Day 2 Marathi Cricket News : न्यूझीलंडचा आक्रमक फलंदाज ग्लेन फिलिप्स याने भारताविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी ऐतिहासिक कामगिरी केली. वेलिंग्टनच्या मैदानावर त्याने शानदार शतक झळकावत क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले. भारताविरुद्ध असा दुर्मिळ पराक्रम करणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला. रोहित शर्मा याच्यानंतर जागतिक क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम फक्त ग्लेन फिलिप्स करू शकला आहे..हेन्री निकोल्स पाठोपाठ ग्लेन फिलिप्सनेही त्याचे शतक पूर्ण केले. पहिल्या दिवशी ९८ धावांवर नाबाद असलेल्या फिलिप्सने दुसऱ्या दिवसाच्या सुरुवातीच्या षटकांतच तिहेरी आकडा गाठला. वन डे , ट्वेंटी-२० आणि आता कसोटी मालिकेत त्याने भारताविरुद्ध शतकांची मालिका कायम राखली आहे. कॅलेंडर वर्षात एकाच संघाविरुद्ध तिन्ही फॉरमॅटमध्ये शतक झळकावणारा तो रोहित शर्मानंतर दुसरा फलंदाज ठरला. रोहितने २०१७ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध तिन्ही फॉरमॅटममध्ये शतक झळकावले होते. निकोल्स व फिलिप्स यांनी द्विशतकी भागीदारी पूर्ण करताना भारताची डोकेदुखी वाढवली. भारतीय खेळाडूंची देहबोली काहीशी हताश जाणवली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test Day 2 Live: ग्लेन फिलिप्सच्या मानेवर चेंडू जोरात आदळला! बॅट फेकली, हेल्मेट फेकलं... भारतीय खेळाडूने टशनने पाहिलं; जबरदस्त ड्रामा.भारताविरुद्ध तिन्ही फॉरमॅटमध्ये शतक नावावर असणारा फिलिप्स हा तिसरा खेळाडू आहे. यापूर्वी शेन वॉटसन व शे होप यांनी हा पराक्रम केला आहे. होपने भारतविरुद्ध २०२५ मध्ये कसोटीत आणि २०२६ मध्ये वन डे व ट्वेंटी-२०त शतक झळकावले होते. त्याने २०१८ व २०१९ मध्ये वन डेत भारताविरुद्ध शतक केले होते. एकाच प्रतिस्पर्धीविरुद्ध तिन फॉरमॅटमध्ये शतक झळकावणारा फिलिप्स हा पहिला किवी फलंदाज ठरला. त्याला आकाश दीपने त्रिफळाचीत केले. फिलिप्स २१६ चेंडूंत १४ चौकारांच्या मदतीने ११८ धावांवर माघारी परतला आणि निकोल्ससोबत २१६ ( ३९९ चेंडू) धावांची भागीदारी संपुष्टात आली..Highest partnerships for 6th wicket or lower for NZ vs IND in Tests३५२ - ब्रेंडन मॅक्युलम/ बी.जे. वॅटलिंग - वेलिंग्टन, २०१४२१६ - हेन्री निकोल्स/ ग्लेन फिलिप्स - वेलिंग्टन, २०२६१८६ - जेसी रायडर/ डॅनियल व्हेटोरी - हॅमिल्टन, २००९१७९ - ब्रेंडन मॅक्युलम/ जेम्स नीशम - वेलिंग्टन, २०१४१६३ - बर्ट सटक्लिफ/ ब्रूस टेलर - कोलकाता, १९६५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.