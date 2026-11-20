India vs New Zealand 1st Test Day 2 Marathi Cricket News : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी मैदानावर एक विचित्र आणि थरारक प्रसंग पाहायला मिळाला. न्यूझीलंडचा फलंदाज ग्लेन फिलिप्स याच्या हेल्मेटजवळ चेंडू जोरात आदळल्याने खेळ काही काळ थांबवण्यात आला. .IND vs NZ जसप्रीत बुमराहने उल्लेखनीय सुरूवात करून दिल्यामुळे भारताने पहिल्या कसोटीच्या दोन सत्रांत न्यूझीलंडला ५ बाद ७० धावा असे कोंडीत पकडले होते. पण, ग्लेन फिलिप्स आणि हेन्री निकोल्स यांनी यजमानांना पुनरागमन करून दिले. देवदत्त पडिक्कलने एक सोपा झेल टाकला नसता तर कदाचित किवींचा डाव पहिल्या दिवशी गुंडाळता आला असता. मात्र, निकोल्सला जीवदान मिळाले आणि त्याने व फिलिप्सने मैदान गाजवताना संघाला दिवसअखेर ५ बाद २४३ धावांच्या मजबूत स्थितीत आणले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.SuryaKumar Yadav Post: सूर्यकुमारची रात्री सोशल मीडियावर पोस्ट! जय शाह, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर यांचे मानले आभार; नेमकं काय म्हणाला?.फिलिप्स व निकोल्स यांनी सहाव्या विकेटसाठी पहिल्या दिवशी १७३ धावांची अभेद्य भागीदारी केली होती आणि कसोटीत पहिले पाच फलंदाज १०० च्या आत गमावल्यानंतर सहाव्या विकेट्सकडून १५० किंवा त्यापेक्षा धावांची ही ३१ वी भागीदारी आहे. यापैकी सर्वाधिक ६ वेळा भारताविरुद्ध सहाव्या विकेटची जोडी चमकली आहे. या ३१ मध्ये ब्रेंडन मॅक्युलम व बीजे वॉटलिंग यांनी २०१४ मध्ये याच मैदानावर भारताविरुद्धच ३५२ धावा जोडल्या होत्या आणि ही सर्वोत्तम भागीदारी आहे..आकाश दीपचा थ्रो अन्...८५ व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर ग्लेन फिलिप्सने प्रसिद्ध कृष्णाचा चेंडू मिड-ऑनच्या दिशेने खेळून एकेरी धाव घेतली. तिथे क्षेत्ररक्षण करत असलेल्या आकाश दीपने स्टम्पच्या दिशेने थ्रो मारण्याचा प्रयत्न केला, पण चेंडू चुकून फिलिप्सच्या हेल्मेटवर आदळला. त्यानंतर त्याने बॅट फेकली, हेल्मेट काढून फेकला अन् मैदानावर बसला... फिलिप्सची तात्काळ कन्कशन चाचणी घेण्यात आली. सुदैवाने, तो पूर्णपणे ठीक दिसत होता आणि कोणत्याही गंभीर दुखापतीची लक्षणे आढळली नाहीत. आकाश दीपने फिलिप्सची माफी मागितली आणि दोघांनीही मैत्रीपूर्ण हस्तांदोलन करत उत्तम खेळाडूवृत्ती दाखवली..फिलिप्सने दुसऱ्या दिवशी शतक पूर्ण केले. वन डे , ट्वेंटी-२० आणि आता कसोटी मालिकेत त्याने सलग शतकांची मालिका कायम राखली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.