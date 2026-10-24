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IND vs NZ 2nd T20I Live: १,४३४ दिवसानंतर विकेट! भुवनेश्वर कुमारची कमाल, पण अर्शदीप सिंगचा मोठा विक्रम! टीम इंडियाचाही पराक्रम

India vs New Zealand 2nd T20I Marathi Cricket News: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा ट्वेंटी-२० सामना भारतीय संघासाठी ऐतिहासिक ठरला. पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील भारताचा हा ३०० वा सामना आहे.
India vs New Zealand 2nd T20I

Arshdeep Singh equals Bhuvneshwar Kumar's Indian T20I record

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs New Zealand 2nd T20I Marathi Cricket News: अर्शदीप सिंग व भुवनेश्वर कुमार यांनी भारताला चांगली सुरुवात करून दिली. भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त पॉवर प्लेमध्ये भारताचे वर्चस्व पाहायला मिळतेय. हा सामना भारतीय संघासाठी ऐतिहासिक ठरला. पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील भारताचा हा ३०० वा सामना आहे. पाकिस्ताननंतर ३०० टी२० सामने खेळणारा भारत हा जगातील दुसरा संघ ठरला.

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