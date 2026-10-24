IND vs NZ 2nd T20I Live: १,४३४ दिवसानंतर विकेट! भुवनेश्वर कुमारची कमाल, पण अर्शदीप सिंगचा मोठा विक्रम! टीम इंडियाचाही पराक्रम

India vs New Zealand 2nd T20I Marathi Cricket News: अर्शदीप सिंग व भुवनेश्वर कुमार यांनी भारताला चांगली सुरुवात करून दिली. भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त पॉवर प्लेमध्ये भारताचे वर्चस्व पाहायला मिळतेय. हा सामना भारतीय संघासाठी ऐतिहासिक ठरला. पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील भारताचा हा ३०० वा सामना आहे. पाकिस्ताननंतर ३०० टी२० सामने खेळणारा भारत हा जगातील दुसरा संघ ठरला. .भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. इशान किशनला दुखापतीमुळे संघाबाहेर बसावे लागल्याने वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळाली, परंतु तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येणार असल्याचे अय्यरने जाहीर केले. याशिवाय मयांक यादवच्या जागी प्रिन्स यादवला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली गेली आहे. भारताने पहिला सामना जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. अर्शदीप सिंगने दुसऱ्या षटकात किवींना धक्का दिला आणि टीम सेइफर्ट ७ धावांवर माघारी परतला..अर्शदीपची ही २०२६च्या कॅलेंडर वर्षातील ट्वेंटी-२०तील ३७ वी विकेट ठरली आणि त्याने भुवनेश्वर कुमारच्या २०२२ च्या विक्रमाशी बरोबरी केली. एका कॅलेंडर वर्षात भारतासाठी सर्वाधिक ट्वेंटी-२० विकेट्स घेणाऱ्यांमध्ये हे दोघंही संयुक्त स्थानी आहेत. तिसऱ्या षटकात डॅरिल मिचेल आणि फिन अॅलन यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला आणि भारताला रन आऊटची संधी मिळाली. पण, भुवीच्या डायरेक्ट थ्रो नंतरही मिचेल वाचला. मात्र, दोन चेंडूनंतर भुवीने त्याची विकेट मिळवली... ६ धावांवर माघारी जाणाऱ्या मिचेलचा झेलही तिलक वर्माने टिपला..भुवीने शेवटची विकेट कधी आणि कोणाची?२० नोव्हेंबर २०२२ रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध माऊंट माउंगानुई येथे झालेल्या सामन्यात त्याने डावाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर न्यूझीलंडचा सलामीवीर फिन ॲलन याला बाद केले होते. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर २०२२ च्या सामन्यात त्याला विकेट मिळाली नव्हती.Most matches in T20Isभारतीय संघाचा हा ३०० वा ट्वेंटी-२० वा सामना आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त ३०० सामने खेळणारा भारत हा दुसरा देश ठरला. पाकिस्तानने सर्वाधिक ३०४ सामने खेळले आहेत आणि त्यापैकी १७६ सामने जिंकले आहेत. भारताने १९९ विजय मिळवले आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.