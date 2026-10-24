IND vs NZ 2nd T20I Live: वैभव सूर्यवंशीची एन्ट्री, कोणत्या क्रमांकावर खेळणार? भारताच्या Playing XI मध्ये 2 बदल, टॉस जिंकला अन्..

India vs New Zealand 2nd T20I Marathi Cricket News: इशान किशन दुखापतग्रस्त झाल्याने दुसऱ्या सामन्यात खेळणार नाही, हे आधीच स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे भारत-न्यूझीलंड दुसऱ्या ट्वेंटी-२०त वैभव सूर्यवंशीला ( Vaibhav Sooryavanshi) संधी मिळणे अपेक्षित होते. पहिल्या सामन्यात विजय मिळवल्याने श्रेयस अय्यरच्या संघाचे मनोबल उंचावले आहेत, परंतु गोलंदाजी विभागातील निराशाजनक कामगिरी सुधारण्यावर संघाला भर द्यावी लागणार आहे. जसप्रीत बुमराहच्या अनुपस्थितीत भारतीय गोलंदाज विभाग फार काही चांगली कामगिरी करताना दिसत नाही. आज सर्व लक्ष गोलंदाजांवर असणार आहे..संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांचे सातत्य भारतासाठी जमेची बाजू आहे आणि त्यामुळे वैभवच्या येण्यानेही या क्रमवारीत बदल होण्याची शक्यता नव्हतीच. वैभव मधल्या खेळपट्टीवर सराव करताना दिसला आणि भारताचे फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक त्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देत होते. यावरून तो खेळणार आहे, हे निश्चित दिसले होते. पण, भुवनेश्वर कुमार याच्या खेळण्याबाबत संभ्रम होता, कारण पहिल्या सामन्यात त्याच्या हाताला मार लागलेला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND A vs NZ A Live : W,W,W... १ धाव ३ विकेट्स; गंभीरने ज्याला कमी लेखले, त्याने मॅच फिरवली; शेवटच्या षटकांत नाट्यमय घडामोडी .श्रेयसने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारतीय संघात इशान किशनच्या जागी वैभव सूर्यवंशीचा समावेश करण्यात आल्याचे श्रेयसने सांगितले. त्याचवेळी प्रिन्स यादव आज मयांक यादवच्या जागी खेळणार आहे. वैभव तिसऱ्या क्रमांकावर खेळणार असल्याचे श्रेयसने स्पष्ट केले..न्यूझीलंड : फिन ॲलन, टीम सेईफर्ट (यष्टीरक्षक), डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेव्हॉन जेकब्स, मायकेल ब्रेसवेल, मिचेल सँटनर (कर्णधार), नॅथन स्मिथ, मॅट हेन्री, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसनभारत : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.