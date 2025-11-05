NZ vs WI : न्यूझीलंडच्या ३७ धावांत ६ विकेट्स; वेस्ट इंडिजने सॉलिड मॅच फिरवली, ७ धावांनी बाजी मारली

NZ vs WI 2025 T20I match highlights and scorecard : वेस्ट इंडिजने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात रोमहर्षक विजयाची नोंद केली. १६५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना यजमान न्यूझीलंडने ७० धावांवर तिसरी विकेट गमावली अन् त्यानंतर पुढील ३७ धावांत ६ विकेट्स पडल्या. कर्णधार मिचेल सँटनरने ( Mitchell Santner ) नाबाद अर्धशतकीय खेळी करून सामन्यात चुरस निर्माण केली होती, परंतु किवींना ७ धावांनी हार पत्करावी लागली. इडन पार्कवर ट्वेंटी-२०तील हा सर्वात कमी धावांचा विजय ठरला..विंडीजने प्रथम फलंदाजी करताना ६ बाद १६४ धावा केल्या. कर्णधार शे होपने ३९ चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ५३ धावांची खेळी केली. त्याला रॉस्टन चेस ( २८ ) व रोव्हमन पॉवेल ( ३३) यांची चांगली साथ मिळाली. किवींच्या जेकब डफी व झॅक फॉल्केस यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..IND vs AUS T20I : भारत-ऑस्ट्रेलिया पुढचा सामना केव्हा? जाणून घ्या तारीख, ठिकाण, वेळ अन् live streaming details.लक्ष्याचा पाठलाग करताना टीम रॉबिन्सन ( २७) व डेव्हॉन कॉनवे ( १३) यांना दमदार सुरूवात करून देता आली नाही. रचिन रवींद्रही २१ धावांवर बाद झाला. किवींच्या ७० धावांत ३ विकेट्स पडल्या आणि त्यानंतर त्यांच्या फलंदाजांचे माघारीचे सत्र सुरू झाले. १५.२ षटकांत १०० धावांत ७ फलंदाज माघारी परतले असताना कर्णधार सँटनर मैदानावर उभा राहिला..सँटनरने २८ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह सामना जवळ आणला होता. पण, दुसऱ्या बाजूने साथ मिळाली नाही. तरीही सँटनर सामना १५७ धावांपर्यंत घेऊन गेला. किवींना २० षटकांत ९ बाद १५७ धावा करता आल्या आणि विंडीजने सात धावांनी सामना जिंकला. जेडन सिल्स व रॉस्टन चेस यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..एबी डिव्हिलियर्स, ऐकतोस ना! प्लीज मला मदत कर... सूर्यकुमार यादवची आफ्रिकेच्या दिग्गजाला विनंती; म्हणाला, माझं करियर वाचव...सँटनर व जेकब डफी यांनी दहाव्या विकेटसाठी ५० धावांची भागीदारी केली. जी न्यूझीलंडसाठी दहाव्या विकेटसाठी सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्वी टीम साऊदी व सेथ रान्स यांनी ३६ धावा जोडल्या होत्या ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.