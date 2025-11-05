Cricket

NZ vs WI : न्यूझीलंडच्या ३७ धावांत ६ विकेट्स; वेस्ट इंडिजने सॉलिड मॅच फिरवली, ७ धावांनी बाजी मारली

West Indies defend lowest T20I total in Eden Park history : न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात इडन पार्कवरील पहिली ट्वेंटी-२० चुरशीची झाली. पहिल्यांदा फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजने अतिशय कमी धावसंख्या उभारली होती. पण अप्रतिम गोलंदाजीच्या जोरावर त्यांनी सामना आपल्या मुठीत घेतला.
West Indies defended the lowest-ever T20I total at Eden Park to beat New Zealand by 7 runs

NZ vs WI 2025 T20I match highlights and scorecard : वेस्ट इंडिजने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात रोमहर्षक विजयाची नोंद केली. १६५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना यजमान न्यूझीलंडने ७० धावांवर तिसरी विकेट गमावली अन् त्यानंतर पुढील ३७ धावांत ६ विकेट्स पडल्या. कर्णधार मिचेल सँटनरने ( Mitchell Santner ) नाबाद अर्धशतकीय खेळी करून सामन्यात चुरस निर्माण केली होती, परंतु किवींना ७ धावांनी हार पत्करावी लागली. इडन पार्कवर ट्वेंटी-२०तील हा सर्वात कमी धावांचा विजय ठरला.

