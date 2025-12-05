NZ vs WI 1st Test: एका दिवसाचा खेळ शिल्लक, विंडीजल्या हव्यात ३१९ धावा, तर न्यूझीलंडला ६ विकेट्स; क्लासिक कसोटी...

How West Indies fought back on Day 4 vs New Zealand : न्यूझीलंड-वेस्ट इंडिज यांच्यातली कसोटी मालिका रोमांचक वळणावर आली आहे. कर्णधार टॉम लॅथम आणि रचीन रवींद्र यांच्या शतकी खेळीने किवींना फ्रंटसीटवर बसवले. ५३१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विंडीजचा संघ अडखळला, परंतु शे होपच्या ( Shai Hope ) शतकाने त्यांना आशेचा किरण दाखवला आहे. त्यामुळेच कसोटीच्या पाचव्या दिवसाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. विंडीजला विजयासाठी आणखी ३१९ धावा करायच्या आहेत, तर किवींना ६ विकेट्सची गरज आहे. आता विंडीजच्या सर्व 'होप' आक्रमक फलंदाजावर आहेत. .दोन्ही संघांना पहिल्या डावात मोठी धावसंख्या उभारता आली नव्हती. न्यूझीलंडचा संपूर्ण संघ २३१ धावांत तंबूत परतला होता. केन विलियन्स ( ५२) आणि मिचेल ब्रेसवेल ( ४७) हे चांगले खेळले. विंडीजकडून केमार रोच, जेडन सिल्स, ओजय शिल्ड्स व जस्टीन ग्रीव्हस यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात विंडीजचा संपूर्ण संघ १६७ धावांवर गडगडला. शे होप ( ५६) व तेजनारायण चंद्रपॉल ( ५२) यांनी अर्धशतकं झळकावली. किवींच्या जेकब डफीने पाच विकेट्स घेतल्या, तर मॅट हेन्री व झॅक फॉल्केस यांनी अनुक्रमे ३ व २ बळी टिपले. .मोहम्मद शमीला न खेळवण्यावरून अजित आगरकर अडचणीत... 'त्याची निवड का केली जात नाही?', माजी खेळाडूने साधला निशाणा.दुसऱ्या डावात खेळपट्टीने एकदम रंग बदलला आणि फलंदाजांनी धावांचा पाऊस पाडला. किवी कर्णधार टॉम लॅथमने २५० चेंडूंत १२ चौकारांसह १४५ धावांची खेळी केली. रचिन रवींद्र वेगळ्याच फॉर्मात दिसला आणि त्याने १८५ चेंडूंत १७६ धावांची खेळी केली. त्यात २७ चौकार व १ षटकार होता. या दोघांव्यतिरिक्त डेव्हॉन कॉनवे ( ३७) व मिचेल ब्रेसवेल ( २४) चांगले खेळले. न्यूझीलंडने ८ बाद ४६६ धावांवर डाव घोषित केला. केमार रोचने ५ विकेट्स घेतल्या. .वेस्ट इंडिजने दुसऱ्या डावात माना टाकल्या. त्यांचे चार फलंदाज ७२ धावांवर माघारी पाठवून न्यूझीलंडने विजयाच्या दिशेने कूच केली. पण, शे होप व जस्टीन ग्रीव्ह्स ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. या दोघांनी चौथ्या दिवसअखेरपर्यंत एकही विकेट पडू न देता संघाला ४ बाद २१२ धावांपर्यंत पोहोचवले. होप १८३ चेंडूंत १५ चौकार व १ षटकारासह ११६ धावांवर, तर ग्रीव्ह्स १४३ चेंडूंत ५५ धावावंर खेळतोय. न्यूझीलंडला विजयासाठी ६ विकेट्स हव्या आहेत आणि विंडीजला आणखी ३१९ धावा.. पाचव्या दिवशी कोण बाजी मारतं, याची उत्सुकता आहे. .Ashes: जो रूटचं ऑस्ट्रेलियात पहिलंच शतक! ४० व्या सेंच्युरीनंतर खास सेलिब्रेशनही केलं; पण स्टार्कनेही ६ विकेट्ससह मैदान गाजवलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.