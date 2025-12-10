NZ vs WI 2nd Test: दोन वर्षांनी पुनरागमन, ४ विकेट्सही घेतल्या... पण स्ट्रेचरवर बसून सोडावे लागले मैदान; वेलिंग्टनमध्ये असं काय घडलं?

New Zealand vs West Indies 2nd Test Blair Tickner: वेस्ट इंडिजने पहिल्या कसोटीत लढाऊ वृत्ती दाखवताना यजमान न्यूझीलंडला विजयापासून वंचित ठेवले. त्यामुळेच दुसऱ्या कसोटीची उत्सुकता होती आणि किवींचा संघ दोन बदलांसह मैदानावर उतरला. न्यूझीलंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि कर्णधाराचा हा निर्णय खेळाडूंनी योग्य ठरवला. वेस्ट इंडिजचा पहिला डाव २०५ धावांवर गुंडाळला गेला. पण, त्याचवेळी न्यूझीलंडलाही मोठा धक्का बसला. ४ विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजाला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर जावे लागले....२०२३ नंतर न्यूझीलंडच्या कसोटी संघात पुनरागमन करणाऱ्या ब्लेअर टिकनरने यजमानांची डोकेदुखी वाढवली. वेलिंग्टन येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटीत टिकनरच्या खांद्याला दुखापत झाली आणि त्याला मैदानाबाहेर जावे लागले. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील कसोटीच्या पहिल्या दिवशी टिकनरने त्याच्या गोलंदाजीने वेस्ट इंडिजला हैराण केले. पण, ६३व्या षटकात चौकार अडवताना त्याने डाईव्ह मारली आणि त्याच्या खांद्याला दुखापत झाली..Ashes Test : ऑस्ट्रेलियाकडे २-० अशी आघाडी, तरी स्टीव्ह स्मिथचे कर्णधारपद गेले; तिसऱ्या सामन्यासाठी १५ सदस्यीय संघ जाहीर .फाईन लेगचा चौकार अडवताना झालेल्या दुखापतीनंतर टिकनर मैदानावरच पडून होता. त्यानंतर न्यूझीलंडच्या वैद्यकिय टीमने तातडीने धाव घेतली आणि ३२ वर्षीय गोलंदाजाला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर नेले. त्यानंतर पुढील तपासासाठी त्याला अॅम्बुलन्सने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. दुखापतग्रस्त होण्यापूर्ली टिकनरने ब्रेंडन किंग ( ३३) व काव्हेम हॉज ( ०) यांच्यासह शे होप ( ४८) व रोस्टन चेस यांच्या विकेट्स घेतल्या. त्याने १६ षटकांत ३२ धावांत ४ बळी टिपले..मॅट हेन्री व नॅथन स्मिथ यांच्या दुखापतीमुळे टिकनरची दुसऱ्या कसोटीसाठी निवड झाली होत. आता त्याच्या दुखापतीमुळे किवींच्या दुखापतग्रस्त खेळाडूंची यादी विल रौक, बेन सिअर्स व मॅट फिशर अशी आणखी वाढली आहे..IND vs SA 1st T20I: जसप्रीत बुमराहच्या १००व्या विकेटवरून सुरू झालाय वाद... तिसऱ्या अम्पायरच्या चुकीमुळे घडलं सर्व? Video.वेस्ट इंडिजने सुरुवात चांगली केली होती आणि जॉन कॅम्बेल ( ४४) व ब्रेंडन किंग ( ३३) यांच्या खेळीला टिकनरने ब्रेक लावला. १९ व्या षटकात टिकनरने हॉजला भोपळ्यावर बाद केले. शे होप ( ४८) व रोस्टन चेस ( २९) यांच्या विकेटनंतर वेस्ट इंडिजचा डाव गडगडला. ७५ षटकांत ते २०५ धावांवर ऑल आऊट झाले. टिकनरने चार, मिचेल रे याने ३ विकेट्स घेतल्या. पहिल्या दिवसअखेर न्यूझीलंडने बिनबाद २४ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.