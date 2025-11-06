NZ vs WI : वेस्ट इंडिजने ६.२ षटकांत १०६ धावा चोपल्या, पण विजयासाठी ४ चेंडूंत ७ धावा नाही करता आल्या; भन्नाट मॅचने जिंकली मनं...

West Indies vs New Zealand last over thriller 2025 full highlights : वेस्ट इंडिजची सलग पाच सामन्यांतील विजयाची मालिका आज खंडित झाली. न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात विंडीजने कडवी टक्कर देताना सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळता ठेवला होता. २०७ धावांचा पाठलाग करताना विंडीजने १३ षटकांत ६ बाद ९४ धावा केल्या होत्या. शेवटच्या ७ षटकांत त्यांना विजयासाठी ११३ धावा आवश्यक असताना रोव्हमन पॉवेल, रोमारिओ शेफर्ड व मॅथ्यू फोर्ड यांनी ६.२ षटकांत १०६ धावा चोपल्या.. आता त्यांना विजयासाठी फक्त ४ चेंडूंत ७ धावा हव्या होत्या, पण...प्रथम फलंदाजीला आलेल्या न्यूझीलंडने ५ बाद २०७ धावा केल्या. टीम रॉबिन्सन ( ३९) याने चांगली सलामी दिली. पण, डेव्हॉन कॉनवे ( १६), रचिन रवींद्र ( ११) हे अपयशी ठरले. मार्क चॅपमनने २८ चेंडूंत ६ चौकार व ७ षटकारांसह ७८ धावांची वादळी खेळी केली. डॅरिल मिचेलने १४ चेंडूंत २८ आणि मिचेल सँटनरने ८ चेंडूंत १८ धावा चोपल्या..Mohammed Shami: भारतीय संघातून पुन्हा वगळल्यानंतर मोहम्मद शमीने पोस्ट केला ५ मिनिटांचा Video; म्हणाला, संघर्षाच्या काळात....लक्ष्याचा पाठलाग करताना सलामीवीर ब्रेंडन किंग भोपळ्यावर बाद झाला. एलिक अथानाझेने ३३ आणि कर्णधार शे होप २४ धावा करून माघारी परतल्यानंतर एकीम ऑगस्टी ( ७) व जेसन होल्डर ( १६) हे स्वस्तात बाद झाल्या. रॉस्टन चेसनेही ६ धावांवर विकेट फेकली अन् विंडीजची अवस्था ६ बाद ९३ धावा अशी झाली..१३ वे षटक संपले तेव्हा विंडीजच्या ६ बाद ९४ धावा झाल्या होत्या आणि त्यांना ७ षटकांत ११३ धावांची गरज होती. या परिस्थितीत शेफर्ड व पॉवेल यांनी २४ चेंडूंत ६२ धावांचा पाऊस पाडला... पॉवेल व फोर्ड यांनी १८ चेंडूंत ४७ धावा चोपल्या. त्यामुळे विंडीजने पुढील ६.२ षटकांत १०६ धावा करताना सामना आपल्या बाजूने झुकवला. पण, शेवटच्या ४ चेंडूंत ७ धावा त्यांना करता नाही आल्या..IND vs AUS 4th T20I: शुभमन गिलची 'जागा' वाचवण्यासाठी संथ खेळी! सूर्यकुमार यादव पुन्हा अपयशी, ऑस्ट्रेलियाने आवळला फास....शेफर्ड १६ चेंडूंत १ चौकार व ४ षटकारांसह ३४ धावांवर बाद झाला. १७व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर ही विकेट पडली. त्यानंतर पॉवेल १९.४ षटकांत माघारी परतला. पॉवेलने १६ चेंडूंत १ चौकार व ६ षटकारांसह ४५ धावा चोपल्या. फोर्ड १३ चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारांसह २९ धावांवर नाबाद राहिला. विंडीजला ८ बाद २०४ धावांपर्यंत पोहोचता आले आणि किवींनी ३ धावांनी हा सामना जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.