Ohh No! भारतीय गोलंदाज जखमी, स्ट्रेचरवरून हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले; असं नेमके काय घडले?

Pranav Ragavendra stretchered off during Youth Test: ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धच्या पहिल्या युवा कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाला मोठा धक्का बसला. वन डे मालिकेत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर भारताचा संघ कसोटीत आपले नाणे खणखणीत वाजवण्यासाठी मैदानावर उतरला, परंतु त्यांना प्रमुख गोलंदाज प्रणव राघवेंद्र याच्या दुखापतीमुळे धक्का बसला. राघवेंद्रला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर न्यावे लागले. त्याच्या पायाला ही दुखापत झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे आणि हॉस्पिटलमध्ये त्याच्यावर उपचार सुरू असून वैद्यकीय अहवालाची प्रतीक्षा आहे..ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. मोहित उलवाने तिसऱ्या षटकात ऑस्ट्रेलियाचा सलामावीर हेडन बार्बुलोव्हिचला ( ०) माघारी पाठवले. त्यानंतर ऑसींचा कर्णधार मॅथ्यू लॉफ ( १) यालाही उलवाने पायचीत केले आणि ऑस्ट्रेलियाची अवस्था २ बाद ७ धावा अशी केली. इशान ओमने दुसरा सलामीवीर नील पेटलची ( ११) विकेट घेऊन ऑसींना २७ धावांवर तिसरा धक्का दिला. पण, त्यानंतर झेड हॉलिक व ब्लॅक कॅटल ही जोडी मैदानावर उभी राहिली..Rohit Sharma: T20I क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचं रोहित-विराटने World Cup आधीच ठरवलेलं? स्वत: हिटमॅनने केला खुलासा.या दरम्यान भारतीय गोलंदाज राघवेंद्र याच्या पायाला दुखापत झाली. त्याला चालणेही अशक्य झाले होते आणि सुरुवातीला त्याला व्हिलचेअरवरून नेण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर स्ट्रेचर मागवले गेले आणि त्यावर झोपवून त्याला हॉस्पिटलमध्ये स्कॅनसाठी नेण्यात आले. त्याच्या दुखापतीबाबत अद्याप काही अपडेट्स हाती आलेले नाही. जखमी होण्यापूर्वी राघवेंद्रने १०-१-२५- ० अशी स्पेल टाकली होती..हे वृत्त लिहिले तेव्हा ऑस्ट्रेलियाच्या ६० षटकांत ३ बाद १६३ धावा झाल्या होत्या. हॉलिक ५६, तर कॅटल ९० धावांवर नाबाद आहेत आणि या दोघांनी आतापर्यंत १३६ धावांची भागीदारी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.