ENG vs PAK: इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी चेंडूचे दोन तुकडे का केले? पाकिस्तानच्या पहिल्या डावानंतर नेमकं काय घडलं? Video viral

ENGLAND vs PAKISTAN, Test viral video: इंग्लंड आणि पाकिस्तान संघात कसोटी मालिकेला बुधवारी (१९ ऑगस्ट) सुरुवात झाली असून पहिला सामना लीड्सला खेळला जात आहे. पण या सामन्याच्या पहिल्याच दिवसानंतर एक अनोखी गोष्ट पाहायला मिळाली. इंग्लंडचे गोलंदाज ऑली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) आणि जोश टंग (Josh Tongue) यांनी चक्क चेंडूचे दोन तुकडे (Split Match Ball) केले होते. त्यामागचं कारणही त्यांनी सांगितलं असून त्याचा व्हिडिओ इंग्लंड क्रिकेटने शेअर केला आहे..ENG vs PAK, Test: इंग्लंडने खेळाडूंना अचानक काऊंटी क्रिकेट खेळायला पाठवले, पाकिस्तानविरुद्ध कसोटी सुरू असताना हे का केले?.या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे पाकिस्तान प्रथम फलंदाजीला उतरले. पण ऑली रॉबिन्सनने ५ षटकांच्या आतच अझान अवैस (०) आणि शान मसूद (५) यांच्या विकेट्स घेतल्या. पण त्यानंतर इमाम-उल-हक आणि अब्दुल्ला शफिक यांनी डाव सावरताना ९१ धावांची भागीदारी केली. मात्र इमामला जोश टंगने ४२ धावांवर बाद करत भागीदारी तोडली. त्यापाठोपाठ रॉबिन्सनने सौद शकील (५) आणि मग शफिकला ६१ धावांवर बाद करत पाकिस्तानला मोठे धक्के दिले. त्यानंतर जोश टंगने पुन्हा झटपट ३ विकेट्स घेतल्या. त्याने कर्णधार सलमान आघा (२१), मोहम्मद रिझवान (१२), अली उस्मन (०) यांना स्वस्तात बाद केले. अखेरीसही रॉबिन्सनने खुर्राम शेहजादला १४ धावांवर बाद करत ५ विकेट्स पूर्ण केल्या, तर टंगने शेवटची मोहम्मद अब्बासची विकेट घेत पाकिस्तानचा डाव संपवर वैयक्तिक ५ विकेट्ही पूर्ण केल्या. पाकिस्तानचा डाव ४८.१ षटकातच १७१ धावांवर संपला..पाकिस्तानच्या १० विकेट्स ऑली रॉबिन्सन आणि जोश टंग या दोघांनी मिळूनच घेतल्या. रॉबिन्सनने ५ आणि टंगने ५ विकेट्स घेतल्या. खरंतर क्रिकेटमध्ये जेव्हा एखादा गोलंदाज ५ विकेट्स घेतो, तेव्हा त्या डावात वापरलेला चेंडू तो स्वत:सोबत घेऊन जातो. मात्र रॉबिन्सन आणि टंग या दोघांनीही ५ -५ विकेट्स घेतल्याने त्यांनी तो चेंडूचेच दोन भाग करण्याचा निर्णय घेतला..IND vs SL 2nd Test: मोठा धक्का! दुसऱ्या कसोटीतून तीन प्रमुख खेळाडूंची माघार; आता WTC Final मध्ये पोहोचणार कसे?.याबाबत इंग्लंड क्रिकेटने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये जोश टंग सांगत आहे की रॉबिन्सनची कल्पना होती की चेंडूचे दोन तुकडे करू शकतो. ग्राऊंड्समनने चेंडूचे दोन तुकडे करून दिले. टंग असंही म्हणाला की असं काहीतरी झालेलं त्याने पहिल्यांदाच पाहिलं. त्यानंतर तो म्हणाला की तो हा अर्धा चेंडू कुठेतरी लावेल, कदाचित दरवाजेचे हँडल म्हणून लावेल. त्यावर रॉबिन्सन म्हणाला की तो अर्धा चेंडू कुठेतरी चिकटवेल. रॉबिन्सनने म्हटलं की असे चेंडूचे तुकडे कमी असतात, त्यामुळे आम्ही ही गोष्ट कधी विसरणार नाही..दरम्यान सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर पाकिस्तानचा डाव संपल्यानंतर इंग्लंडचा संघ फलंदाजीला उतरला. इंग्लंडने पहिल्या दिवस अखेर २५ षटकात २ बाद ११२ धावा केल्या. बेन डकेट १५ धावांवर आणि एमिलियो गे ३३ धावांवर बाद झाला, तर जॉर्डन कॉक्स २३ धावांवर आणि कर्णधार जो रुट ३७ धावांवर नाबाद आहे. पाकिस्तानकडून मोहम्मद अब्बास आणि मोहम्मद अली यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.