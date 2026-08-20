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ENG vs PAK: इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी चेंडूचे दोन तुकडे का केले? पाकिस्तानच्या पहिल्या डावानंतर नेमकं काय घडलं? Video viral

Ollie Robinson and Josh Tongue Split Match Ball: इंग्लंड आणि पाकिस्तान संघात लीड्समध्ये कसोटी सामना सुरू आहे. या सामन्यात ऑली रॉबिन्सन आणि जोश टंग यांनी पाकिस्तानच्या पहिल्या डावानंतर चेंडूचे दोन तुकडे केले होते. त्यांनी असं का केलं जाणून घ्या.
Ollie Robinson and Josh Tongue | England vs Pakistan

Ollie Robinson and Josh Tongue | England vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

ENGLAND vs PAKISTAN, Test viral video: इंग्लंड आणि पाकिस्तान संघात कसोटी मालिकेला बुधवारी (१९ ऑगस्ट) सुरुवात झाली असून पहिला सामना लीड्सला खेळला जात आहे. पण या सामन्याच्या पहिल्याच दिवसानंतर एक अनोखी गोष्ट पाहायला मिळाली.

इंग्लंडचे गोलंदाज ऑली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) आणि जोश टंग (Josh Tongue) यांनी चक्क चेंडूचे दोन तुकडे (Split Match Ball) केले होते. त्यामागचं कारणही त्यांनी सांगितलं असून त्याचा व्हिडिओ इंग्लंड क्रिकेटने शेअर केला आहे.

Ollie Robinson and Josh Tongue | England vs Pakistan
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