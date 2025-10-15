T20 World Cup 2026: नेपाळ-ओमान वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी भारतात येणार! १९ संघ ठरले, आता उरली एक जागा

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी ओमान आणि नेपाळ यांनी पात्रता मिळवली आहे. युएई आणि जपान यांच्यात शेवटच्या तिकीटासाठी स्पर्धा आहे. भारत आणि श्रीलंकेत होणाऱ्या या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये २० संघ खेळणार असून १९ संघ निश्चित झाले आहेत..भारत आणि श्रीलंका येथे पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी - मार्च २०२६ दरम्यान टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेत २० संघ खेळणार असून आता १९ संघ निश्चित झाले आहेत. नुकतेच ओमान आणि नेपाळ यांनी या वर्ल्ड कपचे तिकीट मिळवले आहे. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी पात्रता मिळवणारे हे १८ आणि १९ वे संघ ठरले आहेत. मस्कतमध्ये सुरू असलेल्या टी२० वर्ल्ड कप आशिया-EAP रिजनल फायनल या पात्रता स्पर्धेच्या सुपर-६ मध्ये अव्वल दोन क्रमांकावर स्थान भक्कम करत त्यांनी ही पात्रता मिळवली आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने सामोआला बाद केल्यानंतर ते तिसऱ्या क्रमांकावर आले, त्यामुळे ओमान आणि नेपाळ यांची पहिले दोन स्थान पक्के झाले. त्यामुळे ते आता टी२० वर्ल्ड कप खेळतील हे निश्चित आहे..रोहित-धोनी संघात, पण गंभीर-सेहवागला संधी नाही; कार्तिकने निवडली सर्वोत्तम T20 World Cup विजेत्या भारतीय खेळाडूंची Playing XI.टी२० वर्ल्ड कप आशिया-EAP रिजनल फायनल या पात्रता स्पर्धेत सहभागी ९ संघांपैकी तीन संघांना टी२० वर्ल्ड कप २०२६ या मुख्य स्पर्धेचे तिकीट मिळणार होते. आता ओमान आणि नेपाळ यांनी दोन तिकीटे मिळवली आता शेवटच्या तिकीटासाठी युएई आणि जपान यांच्यात शर्यत आहे. दरम्यान, नेपाळ आणि ओमान दोन्ही संघ टी२० वर्ल्ड कप खेळण्याची ही प्रत्येकी तिसरी वेळ असणार आहे. ओमानने २०१६ आणि २०२४ साली झालेला टी२० वर्ल्ड कप खेळला आहे, तर २०१४ आणि २०२४ साली झालेल्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये नेपाळ सहभागी होता..ओमान आणि नेपाळ या दोन्ही संघांनी टी२० वर्ल्ड कप आशिया-EAP रिजनल फायनल या पात्रता स्पर्धेत सुपर-६ मधील पहिले तिन्ही सामने जिंकले असून ६ गुण मिळवले आहेत. अजूनही त्यांचे प्रत्येकी २ सामने बाकी आहेत, ज्यातील एक सामना बुधवारी (१५ ऑक्टोबर) ते एकमेकांविरुद्ध खेळणार आहेत. तसेच युएईचा एक सामनाच बाकी आहे, त्यांनी ४ पैकी २ सामने जिंकून ४ गुण मिळवले आहेत, म्हणजेच त्यांना जास्तीत जास्त ६ गुणांपर्यंतच पोहोचता येणार आहे. तसेच जपानला अद्याप २ सामने खेळायचे आहेत. त्यांनाही ६ गुण मिळवता येणार आहेत. त्यामुळे युएई आणि जपान यांच्यात स्पर्धा आहे..२० संघांमध्ये भारत आणि श्रीलंका हे यजमान असल्याने आधीच टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी पात्र ठरले आहेत. याशिवाय २०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये अव्वल ७ संघ (यजमान भारत आणि श्रीलंका यांना वगळून) देखील २०२६ टी२० वर्ल्ड कपसाठी थेट पात्र ठरले आहेत. या ७ संघांमध्ये अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका आणि वेस्ट इंडिज यांचा समावेश आहे. याशिवाय आयसीसी क्रमवारीनुसार पहिल्या १२ संघांत असलेल्या आयर्लंड, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांनीही थेट पात्रता मिळवली आहे. त्यामुळे एकूण १२ संघ थेट पात्र ठरले आहेत..History! फुटबॉल खेळणाऱ्या देशाचे क्रिकेट वर्ल्ड कपमध्ये पदार्पण; इटलीचा संघ T20 World Cup 2026 स्पर्धेसाठी पात्र ठरला.मात्र ८ संघ पात्रता फेरीतून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये पोहणार आहेत. यातील अमेरिकन क्वालिफायर्स स्पर्धेतून कॅनडाने पात्रता मिळवली आहे. युरोप क्वालिफायर्समधून इटली आणि नेदरलँड्सने पात्रता मिळवली आहे. आफ्रिका क्वालिफायर्समधून नामिबिया आणि झिम्बाब्वे संघांनी पात्रता मिळवली आहे. आता ओमान आणि नेपाळनेही पात्रता मिळवली असून उरलेल्या एकमेव जागेसाठी युएई आणि जपान हे लढतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.