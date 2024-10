क्रिकेट

On This Day : Virat Kohli ची मेलबर्नवर 'शांतीत क्रांती'! पाकिस्तानच्या जबड्यातून खेचून आणलेली मॅच

On This Day 2022 Virat Kohli vs Pakistan : विराट कोहलीने दोन वर्षापूर्वी आजच्याच दिवशी एक अविस्मरणीय खेळी केली होती. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील विराटच्या या खेळीने मेलबर्न क्रिकेट ग्राऊंड दणाणून सोडले होते. पाकिस्तानच्या जबड्यातून विराटने सामना खेचून आणला होता.