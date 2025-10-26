Rohit Sharma: One Last Time! रोहितने सिडनीतून केलं ऑस्ट्रेलियाला अलविदा, सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल

भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय संघाने ९ विकेट्सने विजय मिळवला. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे भारताने पुनरागमन केले. दरम्यान रोहितने हा ऑस्ट्रेलियातील शेवटचा सामना होता हे त्याच्या सोशल मीडिया पोस्टमधून स्पष्ट केले आहे..भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिका शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) संपली. या मालिकेतील पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर तिसऱ्या सामन्यात मात्र भारतीय संघाने दणक्यात पुनरागमन केले. सिडनीत झालेला तिसरा सामना भारतीय संघाने ९ विकेट्सने जिंकला. या सामन्यात भारताच्या विजयात सर्वात मोठे योगदान रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी दिलं. दरम्यान ही मालिका विराट आणि रोहितची ऑस्ट्रेलियामधील अखेरची मालिका असेल, हे याची चर्चा यापूर्वीच होत होती. या दोघांनीही तसे संकेत सिडनीत वनडे सामना जिंकल्यानंतर दिले होते. विराट आणि रोहित यांनी आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असल्याने ते आता केवळ वनडेत सक्रिय आहेत..AUS vs IND 3rd ODI: रोहित शर्माचे ५० वे शतक! विराट कोहलीनेही ठोकली फिफ्टी; RO-KO ची मोठ्या विक्रमांना गवसणी.तिसरा वनडे सामना भारतीय संघाला जिंकवल्यानंतर रोहितने म्हटले होते की आता पुन्हा ऑस्ट्रेलियात खेळायला येईन याची खात्री नाही; पण जे काही येथे खेळलो त्याचा आनंद मोठा आहे. मात्र आता रोहितने या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी सिडनीतून परततानाचा एक फोटो शेअर केला आहे. यात तो पाठमोरा उभा असून सलाम केल्यासारखा डोक्याला हात लावून उभा आहे. तसेच त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की 'One Last Time, Signing Off from Sydney' म्हणजेच त्याला म्हणायचे आहे की 'हे शेवटचं होतं...सिडनीहून निरोप घेतोय'..त्याच्या या पोस्टमधून तरी हे स्पष्ट झाले आहे की रोहित पुन्हा ऑस्ट्रेलियात खेळताना दिसणार नाही. एकूणच यातून हे देखील स्पष्ट झाले आहे की येत्या किमान दोन वर्षात रोहित आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधूनच निवृत्त होणार आहे. तथापि, रोहितने यापूर्वीच २०२७ वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत खेळत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे किमान तोपर्यंत तरी तो वनडेमध्ये सक्रिय असेल, अशी चाहत्यांची अपेक्षा आहे. रोहितने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून त्याचा फॉर्मही सिद्ध केला होता..रोहितने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पर्थला झालेल्या पहिल्या वनडेत ८ धावाच केल्या होत्या. पण ऍडलेडमध्ये दुसऱ्या वनडेतून त्याचे चांगले पुनरागमन केले. त्याने ७१ धावांची खेळी दुसऱ्या वनडेत केली. त्यानंतर सिडनीमध्ये रोहितने दमदार शतक ठोकत ५० व्या आंतरराष्ट्रीय शतकाची नोंद केली. त्याने विराट कोहलीसोबत वनडेतील १९ वी शतकी भागीदारी केली. त्याने विराटसोबत नाबाद १६८ धावांची भागीदारी करताना १२१ धावांची शतकी खेळी केली होती. त्याच्या या कामगिरीमुळे तो ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेतील मालिकावीरही ठरला होता..Rohit Sharma - Virat Kohli: 'थँक यू ऑस्ट्रेलिया! परत येऊ की नाही माहित नाही, पण...', सिडनीतील विजयानंतर विराट-रोहित झाले व्यक्त.रोहितची सिडनीत नेहमीच तळपली बॅटरोहितसाठी सिडनीचं मैदान नेहमीच लकी ठरलं आहे. त्याने या मैदानात नेहमीच मोठ्या खेळी केल्या आहेत. सिडनी क्रिकेट मैदानावर भारताने ऑस्ट्रेलियावर मिळवलेल्या विजयात रोहित शर्माचे योगदान ६६* धावा (८७ चेंडू) २००८, ९९ धावा (१०८ चेंडू) २०१६ आणि १२१* धावा (१२५ चेंडू) २०२५ असे राहिले आहे. रोहितने ऑस्ट्रेलियामध्ये ३३ सामने खेळले असून ६ शतके आणि ५ अर्धशतकांसह १५३० धावा केल्या. मात्र आता रोहित ऑस्ट्रेलियात खेळताना दिसणार नाही. तथापि, भारतीय संघाला ३० नोव्हेंबरपासून मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेत रोहित खेळताना दिसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.