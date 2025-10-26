Cricket

Rohit Sharma: One Last Time! रोहितने सिडनीतून केलं ऑस्ट्रेलियाला अलविदा, सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल

Rohit Sharma Signs Off from Australia: सिडनीत झालेला तिसऱ्या वनडे सामना रोहित शर्माचा ऑस्ट्रेलियातील शेवटचा सामना होता. रोहितनेच आता एक सोशल मीडिया पोस्ट करत यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. तो काय म्हणालाय जाणून घ्या.
Rohit Sharma | India vs Australia

  • भारताच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील तिसऱ्या वनडे सामन्यात भारतीय संघाने ९ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे भारताने पुनरागमन केले.

  • दरम्यान रोहितने हा ऑस्ट्रेलियातील शेवटचा सामना होता हे त्याच्या सोशल मीडिया पोस्टमधून स्पष्ट केले आहे.

