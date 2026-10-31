ना विराट, ना डिव्हिलियर्स! २१ वर्षांपासून धोनीचा हा विश्वविक्रम कायम; आजही एकाही फलंदाजाला मोडता आला नाही, श्रीलंकेविरुद्ध काय घडलं होतं?

MS Dhoni ODI Record : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार एमएस धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन अनेक वर्षे झाली आहेत. मात्र, आजही त्याचे काही विक्रम कायम आहेत. त्यापैकी एक विक्रम गेल्या २१ वर्षांपासून कायम आहे. २००५ मध्ये आजच्याच दिवशी धोनीने श्रीलंकेविरुद्ध जयपूरमध्ये वनडे कारकिर्दीतील सर्वात मोठी खेळी केली होती. या सामन्यात २९९ धावांचा पाठलाग करताना धोनीने १४५ चेंडूंमध्ये नाबाद १८३ धावा केल्या होत्या. या खेळीत त्याने १५ चौकार आणि १० षटकार मारले होते..धोनीची ही खेळी आजही खास आहे. कारण, वनडे क्रिकेटमध्ये यष्टीरक्षक म्हणून सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम आजही त्याच्याच नावावर आहे. गेल्या २१ वर्षांत अनेक खेळाडूंनी हा विक्रम मोडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कोणालाही तो मोडता आलेला नाही..MS Dhoni on IPL 2027 : पुढे खेळायचं की नाही, डिसेंबरमध्ये निर्णय घेणार; महेंद्रसिंग धोनीने स्पष्ट केलं चित्र, तेव्हा असं नेमकं काय घडणार?.दक्षिण आफ्रिकेचा यष्टीरक्षक फलंदाज क्विंटन डी कॉक धोनीच्या या विक्रमाच्या जवळ पोहोचला होता. २०१६ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २९५ धावांचा पाठलाग करताना डी कॉकने ११३ चेंडूंमध्ये १७८ धावा केल्या होत्या. या खेळीत त्याने १६ चौकार आणि ११ षटकार मारले होते. मात्र, धोनीचा विक्रम मोडण्यासाठी त्याला फक्त ६ धावा कमी पडल्या. २०२० मध्ये बांगलादेशचा यष्टीरक्षक फलंदाज लिटन दासनेही झिम्बाब्वेविरुद्ध १७६ धावांची खेळी केली होती. मात्र, त्यालाही धोनीचा विक्रम मोडता आला नाही..वनडे क्रिकेटमध्ये यष्टीरक्षक म्हणून सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाजएमएस धोनी १८३क्विंटन डी कॉक १७८लिटन दास १७६जेएस मल्होत्रा १७३अॅडम गिलख्रिस्ट १७२.IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली.ऑस्ट्रेलियाचा माजी यष्टीरक्षक फलंदाज अॅडम गिलख्रिस्टने २००४ मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध १७२ धावा केल्या होत्या. त्यावेळी वनडे क्रिकेटमध्ये यष्टीरक्षक म्हणून सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर होता. मात्र, २००५ मध्ये धोनीने पाकिस्तानविरुद्ध १४८ धावा करून हा विक्रम मोडला. त्यानंतर श्रीलंकेविरुद्ध नाबाद १८३ धावा करत धोनीने स्वतःच्या नावावर हा विक्रम केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.