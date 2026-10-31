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ना विराट, ना डिव्हिलियर्स! २१ वर्षांपासून धोनीचा हा विश्वविक्रम कायम; आजही एकाही फलंदाजाला मोडता आला नाही, श्रीलंकेविरुद्ध काय घडलं होतं?

MS Dhoni ODI Record : एमएस धोनीने २००५ मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध नाबाद १८३ धावांची खेळी केली होती. यष्टीरक्षक म्हणून वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा त्याचा विक्रम २१ वर्षांनंतरही कायम आहे. क्विंटन डी कॉक आणि लिटन दासलाही हा विक्रम मोडता आलेला नाही.
MS Dhoni ODI Record

MS Dhoni ODI Record

esakal

Varsha Balhe
Updated on

MS Dhoni ODI Record : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार एमएस धोनीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन अनेक वर्षे झाली आहेत. मात्र, आजही त्याचे काही विक्रम कायम आहेत. त्यापैकी एक विक्रम गेल्या २१ वर्षांपासून कायम आहे.

२००५ मध्ये आजच्याच दिवशी धोनीने श्रीलंकेविरुद्ध जयपूरमध्ये वनडे कारकिर्दीतील सर्वात मोठी खेळी केली होती. या सामन्यात २९९ धावांचा पाठलाग करताना धोनीने १४५ चेंडूंमध्ये नाबाद १८३ धावा केल्या होत्या. या खेळीत त्याने १५ चौकार आणि १० षटकार मारले होते.

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