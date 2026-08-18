Cricket

OUCH..! फलंदाजाचा सरळ फटका अन् चेंडूने अम्पायरचा गाल केला 'लाल'; ICU मध्ये करावे लागले दाखल, धडकी भरवणारा Viral Video

DPL 2026 umpire hit by straight drive viral video:चाहत्यांना काळजाचा ठोका चुकवणारा प्रसंग पाहायला मिळाला. दिल्लीच्या फलंदाजाने मारलेला जोरदार सरळ फटका थेट मैदानावरील अम्पायरच्या चेहऱ्यावर जाऊन आदळला.
DPL 2026 umpire hit by straight drive viral video

DPL 2026 umpire hit by straight drive viral video

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

DPL 2026 scary moment umpire gets hit by cricket ball: न्यू दिल्ली टायगर्सचा फलंदाज लक्ष्य थरेजा याने मारलेला जोरदार फटका सरळ समोर उभ्या असलेल्या अम्पायरला लागला अन् क्षणभर सर्वांच्या काळजाचा ठोका चुकला. दिल्ली प्रीमिअर लीगमधील इस्ट दिल्ली रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात हा क्षण पाहायला मिळाला. चेंडू एवढ्या जोरात अम्पायरच्या गालावर आदळला की तातडीने वैद्यकीय मदत बोलवावी लागली. १९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या टायगर्सच्या डावातील १८ व्या षटकात हा प्रसंग घडला.

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