OUCH..! फलंदाजाचा सरळ फटका अन् चेंडूने अम्पायरचा गाल केला 'लाल'; ICU मध्ये करावे लागले दाखल, धडकी भरवणारा Viral Video

DPL 2026 scary moment umpire gets hit by cricket ball: न्यू दिल्ली टायगर्सचा फलंदाज लक्ष्य थरेजा याने मारलेला जोरदार फटका सरळ समोर उभ्या असलेल्या अम्पायरला लागला अन् क्षणभर सर्वांच्या काळजाचा ठोका चुकला. दिल्ली प्रीमिअर लीगमधील इस्ट दिल्ली रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात हा क्षण पाहायला मिळाला. चेंडू एवढ्या जोरात अम्पायरच्या गालावर आदळला की तातडीने वैद्यकीय मदत बोलवावी लागली. १९३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या टायगर्सच्या डावातील १८ व्या षटकात हा प्रसंग घडला..डावखुरा फिरकीपटू आशिष मीना याच्या चेंडूवर पुढे येऊन थरेजाने जोरदार फटका मारला. तो चेंडू सरळ अम्पायरच्या दिशेने वेगाने गेला. अम्पायरने तो चुकवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोपर्यंत चेंडून त्यांच्या गालावर छाप पाडली होती. हे पाहून थरेजाने बॅट जागच्या जागी टाकली अन् डोक्यावर हात लावला. त्यालाही हा घटनेचे वाईट वाटले.अधिक चांगल्या यूजर एक्सपीरियन्ससाठी eSakal App डाउनलोड करा.Android यूजर्ससाठी येथे क्लिक कराiOS यूजर्ससाठी येथे क्लिक करा.Viral Video: शेवटच्या बॉलवर ड्रामा! ४ धावांची गरज, चौकार न जाताच संघाचा जल्लोष; पण नंतर जे घडलं ते पाहून सर्वच अवाक.चेंडू पंच धर्मेश भारद्वाज यांच्या चेहऱ्याच्या उजव्या बाजूला लागला. त्यांनी खाली वाकून चेंडू चुकवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते वेळेत चेंडूच्या मार्गातून बाजूला होऊ शकले नाहीत. भारद्वाज यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांच्या दुखापतीची तपासणी केली. पाहा Video.अम्पायर भारद्वाज यांना चेंडू लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी अशाच एका सरळ फटक्यात चेंडू त्यांच्या खांद्यावर जोरात आदळला होता. दरम्यान, इस्ट दिल्ली रायडर्सनी २० षटकांत ७ बाद १९२ धावा कुटल्या होत्या. वंश मेहरा, अर्पित राणा, मयांक रावत आणि सुर्यांश रैना यांनी दमदार खेळी केली. मेहरा आणि राणा यांनी ६२ धावांची भागीदारी केली. मेहलाने २१ चेंडूंत ३५ धावा केल्या, तर राणाने २२ चेंडूंत ३३ धावांची खेळी केली. त्यानंतर रावतने ४० व सूर्यांशने ३३ धावा केल्या.ताज्या क्रीडा बातम्यांसाठी - Click Here.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.