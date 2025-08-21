Cricket

RCB आवडते मग OUT, OUT! CSK कर्णधार ऋतुराज गायकवाडची लहान मुलांसोबत मस्ती; सर्वोत्तम विकेटकिपर धोनी नाही, तर...

Ruturaj Gaikwad’s Fun Interaction with Kids: ऋतुराज गायकवाडने चेन्नईतील सुपर किंग्स ऍकेडमीला भेट दिली आणि लहान मुलांसोबत संवाद साधला. ऋतुराजने CSK ला पाठिंबा न देणाऱ्या मुलांना गमतीने 'आऊट, आऊट' म्हटलं. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Ruturaj Gaikwad | CSK
Ruturaj Gaikwad | CSK
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने सुपर किंग्स ऍकेडमीला भेट दिली.

  • यावेळी ऋतुराजने लहान मुलांसोबत मस्ती केली.

  • मुलांनी त्याला विविध प्रश्न विचारले, ज्यात त्याने गमतीने उत्तर दिली.

