RCB आवडते मग OUT, OUT! CSK कर्णधार ऋतुराज गायकवाडची लहान मुलांसोबत मस्ती; सर्वोत्तम विकेटकिपर धोनी नाही, तर...

चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने सुपर किंग्स ऍकेडमीला भेट दिली. यावेळी ऋतुराजने लहान मुलांसोबत मस्ती केली. मुलांनी त्याला विविध प्रश्न विचारले, ज्यात त्याने गमतीने उत्तर दिली. .चेन्नई सुपर किंग्सचा आणि महाराष्ट्राचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाड सध्या चेन्नईमध्ये आहे. चेन्नईत सध्या बुची बाबू स्पर्धा सुरू असून ऋतुराज महाराष्ट्र संघाचे नेतृत्व करत आहे. यादरम्यान त्याने सुपर किंग्स ऍकेडमी या CSK त्या ऍकेडमीला भेट दिली होती. यावेळी तो लहान मुलांशी संवाद साधतानाही दिसला होता. यावेळी तो लहान मुलांसोबत मस्ती करतानाही दिसला.२८ वर्षीय ऋतुराज ऍकेडमीतील अनेक लहान मुलांसोबत मैदानात बसला होता. यावेळी ही लहान मुलं त्याला वेगवेगळे प्रश्न विचारत होती. याचा व्हिडिओही सुपर किंग्स ऍकेडमीने शेअर केला आहे. .शाब्बासssss : Prithvi Shaw चे खणखणीत शतक अन् सावरला महाराष्ट्राचा डाव; ऋतुराज गायकवाड 'सरळ' चेंडूंवर बोल्ड, Video.यात दिसते की ऋतुराज लहान मुलांना विचारतो की ते कोणत्या संघाला पाठिंबा देतात, तेव्हा बरेच जणं चेन्नई सुपर किंग्सचे नाव घेतात. यावेळी ऋतुराज चेन्नईशिवाय आणखी दुसऱ्या संघाला कोणकोण पाठिंबा देतात, असंही विचारलं. त्यावेळी काहींनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचं नाव सांगितलं. त्यावेळी ऋतुराजनेही गमतीने निराश होत 'आऊट, आऊट' असं त्यांना म्हटलं. काही जणांनी मुंबई इंडियन्सचेही नाव घेतले. त्यावेळी त्याने CSK ला पाठिंबा न देणाऱ्या मुलांना मोजले आणि गमतीने असंही म्हणाला, 'यांची नावं लक्षात ठेवा, तुम्हाला कोणाला CSK निवडणार नाही.' त्यावेळी सर्वजण हसायला लागले. .एका लहान मुलाने त्याला विचारले की तू CSK साठी खेळतो का? त्यावर हसून ऋतुराज म्हणाला, 'नाही, TSK साठी खेळतो. एका मुलाने त्याला विचारलं की तो कर्णधार असताना सिनियर खेळाडूंना कसं सांभाळतो. ऋतुराज म्हणाला, 'खूप मस्त, मला मजा येते मी सगळ्या सिनियर्सना ओरडतो.' त्यावर एकाने विचारलं की जेव्हा संघातील कोणी चांगलं खेळत नाही तेव्हा काय करतो. त्यावर ऋतुराजने गमतीने कानशिलात लगावण्याची कृती केली. नंतर तो म्हणाला, 'नाही, मी अशावेळी त्या खेळाडूंना विश्वास देतो, त्यांना पाठिंबा देतो.'.ऋतुराजने सर्वात कठीण गोलंदाज ट्रेंट बोल्ट असल्याचेही सांगितले. एकाने शोएब अख्तरचं नाव घेतल्यानंतर ऋतुराज म्हणाला, 'मी तेव्हा जन्मलोच नव्हतो.' ऋतुराजने त्या मुलाला अख्तर कसा माहिती असंही विचारलं, त्यावर त्याने व्हिडिओ पाहिल्यामुळे माहित झाल्याचे सांगितले.एका लहान मुलाने ऋतुराजला भारतातील सर्वोत्तम कर्णधार कोण, असं विचारल्यानंतर ऋतुराजने स्वत: कडे बोट केले. तो म्हणाला, 'तू माझे यष्टीरक्षण पाहिले नाही? आता युट्यूबवर शोएब अख्तरला पाहण्याऐवजी माझं यष्टीरक्षण पाहा.'.IPL 2026 मध्ये ऋतुराज गायकवाडच असणार CSK चा कर्णधार? धोनीने दिले महत्त्वाचे संकेत.ऋतुराजचा हा गमतीशीर अंदाज अनेकांच्या पसंतीस उतरत आहे. त्याचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरलही होत आहे. ऋतुराजला आयपीएल २०२५ मध्ये पहिले ५ सामनेच खेळता आले होते. त्याच्या हाताच्या कोपराला दुखापत झाल्याने तो पूर्ण हंगाम खेळू शकला नव्हता. त्यामुळे त्याच्याऐवजी एमएस धोनीने पुन्हा चेन्नईचे नेतृत्व केले होते. पण आयपीएल २०२६ मध्ये पुन्हा ऋतुराजच कर्णधार असेल, हे यापूर्वीच चेन्नईकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.