PAK vs ENG Fixing: पाकिस्तानची फिक्सिंग? शादाब खानला LBW दिलं, नंतर थांबवलं अन् निर्णय बदलल; इंग्लंडकडून संताप, Video

Pakistan vs England Shadab Khan LBW decision controversy: पाकिस्तान आणि इंग्लंड यांच्यातला तिरंगी मालिकेतला सामना नाट्यमय राहिला. २४१ धावांचा पाठलाग करणाऱ्या पाकिस्तानने १५४ धावांत ९ विकेट्स गमावल्या होत्या.. इंग्लंडचा विजय निश्चित झालाच होता, परंतु शादाब खान मैदानावर उभा राहिला आणि सामना अगदी जवळ आणला. पाकिस्तानला विजयासाठी २० धावांची गरज असताना गस एटकिन्सनने त्याला पायचीत केले. ९७ धावांवर शादाब बाद झाला, शतक हुकल्याची खंत अन् पराभवाचे दुःख घेऊन शादाब मैदानावर बसला... इंग्लंडच्या खेळाडूंनी आधी जल्लोष केला अन् मग शादाबचे सांत्वन करून हस्तांदोलन केले. पण, अचानक एक ट्विस्ट आला....शाहिन शाह आफ्रिदी आणि रझौल्लाह यांनी इंग्लंडच्या डावाला खिंडार पाडली. शाहिनने ४६ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या, तर रझौल्लाहने दोन बळी टिपले. इंग्लंडने ५२ धावांत ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. बेन डकेट व सॅम कुरन ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. कुरने ५२ चेंडूंत ४२ धावा करून माघारी परतला. डकेटने १११ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांसह १०५ धावा केल्या. गस एटकिन्सनने ३६ धावांचे नाबाद योगदान देताना संघाला २४१ धावांपर्यंत पोहोचवले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd T20I: भुवनेश्वर कुमार, वैभव सूर्यवंशी OUT; इशान किशन IN! तिसऱ्या सामन्यासाठी Playing XI मध्ये होणार बदल.लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची अवस्था बिकट झाली होती. साद बैग ( ३२) व सलमान आगा ( २६) यांनी किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पाकिस्तानने १५४ धावांत ९ विकेट्स गमावल्या. एटकिन्सन ( २) , लाएस डॉसन ( २) व जेमी ओव्हरटन ( ३) यांनी जबरदस्त गोलंदाजी केली. पण, शादाब खान मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने पाकिस्तानच्या विजयाच्या आशा कायम ठेवल्या होत्या..मॅच फिक्सिंग?९७ धावांवर असताना एटकिन्सनने त्याला पायचीत केले आणि इंग्लंडच्या खेळाडूंनी जल्लोष साजरा केला. शादाब निराश झालेला आणि इंग्लंडच्या खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन करून तंबूच्या दिशेने निघाला. मात्र, अम्पायरने त्याला माघारी बोलावले आणि विकेटचा रिप्ले पाहिला गेला. शादाबने DRS मागितलाही नव्हता, तरी अम्पायरने रिप्ले घेतला. या निर्णयावर आता शंका उपस्थित केली जात आहे. रिप्लेमध्ये चेंडू आणि बॅटचा स्पर्श झाल्याचे दिसल्याने शादाब नाबाद राहिला आणि त्यानंतर त्याने ११३ धावांची खेळी करून संघाला विजय मिळवून दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.