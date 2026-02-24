Cricket

PAK vs ENG, T20 WC: हॅरी ब्रूकचे विश्वविक्रमी शतक, इंग्लंड उपांत्य फेरीत! पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर? पाकड्यांची रडारड...

Harry Brook century vs Pakistan T20 World Cup: वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात इंग्लंडच्या हॅरी ब्रूक याने वादळी शतक झळकावत संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचवले. दबावाच्या सामन्यात ब्रूकने सुरुवातीपासूनच आक्रमक भूमिका घेत पाकिस्तानी गोलंदाजांवर हल्लाबोल केला.
England Seal Semifinal Spot After Harry Brook’s Stunning Ton : इंग्लंड ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत जाण्याचा पहिला मान पटकावला. कर्णधार हॅरी ब्रूकच्या वादळी शतकाने पाकिस्तानची गोलंदाजांना झोडपले आणि एकट्याने सामना खेचून नेला. ब्रूकने ५१ चेंडूंत शतक पूर्ण करताना १० चौकार व ४ षटकार खेचला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत शतक झळकावणारा तो पहिला कर्णधार ठरला. इंग्लंड सलग दोन विजयांसह उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे आणि पाकिस्तानचे आव्हान जवळपास संपुष्टात आले आहे.

