PAK vs ENG, T20 WC: हॅरी ब्रूकचे विश्वविक्रमी शतक, इंग्लंड उपांत्य फेरीत! पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर? पाकड्यांची रडारड...

England Seal Semifinal Spot After Harry Brook's Stunning Ton : इंग्लंड ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत जाण्याचा पहिला मान पटकावला. कर्णधार हॅरी ब्रूकच्या वादळी शतकाने पाकिस्तानची गोलंदाजांना झोडपले आणि एकट्याने सामना खेचून नेला. ब्रूकने ५१ चेंडूंत शतक पूर्ण करताना १० चौकार व ४ षटकार खेचला. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत शतक झळकावणारा तो पहिला कर्णधार ठरला. इंग्लंड सलग दोन विजयांसह उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे आणि पाकिस्तानचे आव्हान जवळपास संपुष्टात आले आहे. .सैम आयुब ( ७), सलमान आघा ( ५) हे फलंदाज अपयशी ठरल्यानंतर साहिबजादा फरहानने पाकिस्तानच्या डावाला आकार दिला. बाबर आजम ( २५) पुन्हा एकदा मोठी खेळी करण्यापासून वंचित राहिला आणि त्याच्या संथ स्ट्राईक रेट पुन्हा चर्चेत आला. फखर जमान ( २५) व शादाब खआन ( २३) यांनी शेवटच्या षटकांत केलेली फटकेबाजी पाकिस्तानला सन्माजनक धावसंख्येपर्यंत घेऊन गेली. साहिबजादाने ४५ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६३ धावांची खेळी केली. इंग्लंडच्या लायम डॉसनने ३, तर जोफ्रा आर्चर व जेमी ओव्हरटन यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..PAK vs ENG, T20 WC: "बॉल कुठे, बॅट फिरवतोस कुठे?" बाबर आजमची विकेट चर्चेत; पाकिस्तानचा पायावर कुऱ्हाड मारणारा निर्णय अन् इंग्लंडची सरशी.लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडला पहिल्याच चेंडूवर शाहीन आफ्रिदीने धक्का दिला. फिल सॉल्ट गोल्डन डकवर माघारी परतला. जॉस बटलर ( २) याचा अपयशाचा पाढा याही सामन्यात कायम राहिला आणि शाहीनने ही विकेट मिळवली. इंग्लंडने १७ धावांत दोन्ही सलामीवीर गमावले. शाहीनने त्याच्या तिसऱ्या षटकात जेकब बेथल ( ८) याला बाद करून इंग्लंडला खूप मोठा धक्का दिला. पण, त्यांच्या मार्गात कर्णधार हॅरी ब्रूक उभा राहिला. तिसऱ्या क्रमांकावर त्याला फलंदाजीला पाठवणे फायद्याचे ठरताना दिसले. दुसऱ्या बाजूने इंग्लंडचे विकेटसत्र सुरूच राहिले. . उस्मान तारिकने त्याच्या पहिल्या षटकात टॉम बँटनला ( २ ) झेलबाद केले. त्यानंतर आलेला सॅम कुरनही १५ चेंडूंत १६ धावा करून माघारी परतला. मात्र, कर्णधार ब्रूक दुसऱ्या बाजूने वादळी फटकेबाजी करत होता. त्याने सामना ३६ चेंडूंत ४६ धावा असा जवळ आणलेला, परंतु त्याला एका खेळाडूचा साथ हवी होती. ब्रूक पाकिस्तानी क्षेत्ररक्षकांची परीक्षा घेताना दिसला, त्याने चपळाईने दुहेरी धावांचा सिलसिला लावला. १७व्या षटकात त्याने शाहीन आफ्रिदीला १७ धावा कुटल्या, परंतु पाकिस्तानी गोलंदाजानं शेवटच्या चेंडूवर ब्रूकचा त्रिफळा उडवला. .ब्रूक ५१ चेंडूंत १० चौकार व ४ षटकारासह १०० धावांवर बाद झाला. त्याने सामना १८ चेंडूंत १० धावा एवढा जवळ आणला होता. विजयासाठी ५ धावा हव्या असताना विल जॅक्स ( २८) त्रिफळाचीत झाला. जॅक्सने ब्रूकसह ३१ चेंडूंत ५२ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. मोहम्मद नवाजने १९व्या षटकात दोन विकेट्स घेऊन सामन्यात रंगत आणली. जोफ्रा आर्चरने चौकार खेचून इंग्लंडचा २ विकेट्स राखून विजय पक्का केला.