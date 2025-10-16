Pakistan Semi Final Scenario WC: पाकिस्तानची 'नौका' श्रीलंकेतच बुडणार! उपांत्य फेरी सोडाच, हे तर तालिकेत तळावरच राहणार

How can Pakistan qualify for Women’s ODI World Cup 2025 semi-finals? पाकिस्तान महिला संघाचे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आव्हान साखळी फेरीतच संपुष्टात येईल अशी शक्यता आहे. पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातला कालचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण मिळाले. यामुळे पाकिस्तानचा संघ अजूनही तळावर आहे आणि त्यांना चार सामन्यांत एकही विजय मिळवता आलेला नाही. त्यांचे अजूनही तीन सामने आहेत आणि इतरांवर सर्व भीस्त आहे. .इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना ३१ षटकांत ९ बाद १३३ धावा केल्या. पावसामुळे हा सामना ३१-३१ षटकांचा खेळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पाकिस्तानसमोर ३१ षटकांत सुधारित ११३ धावांचे लक्ष्य ठेवले गेले आणि त्यांनी ६.४ षटकांत एकही विकेट न गमावता ३४ धावा केल्या होत्या. पण, पुन्हा पावसाने हजेरी लावली आणि त्यानंतर सामना होऊच शकला नाही. त्यामुळे दोन्ही संघांना प्रत्येकी १-१ गुण दिले गेले..Vaibhav Suryavanshi : ४,४,६.. उप कर्णधार म्हणून पहिल्याच रणजी सामन्यात वैभवची २८०च्या स्ट्राईक रेटने खेळी, केल्या इतक्या धावा.या एका गुणामुळे पाकिस्तानचे गुणाचे खाते अखेर उघडले. इंग्लंड एकूण ७ गुणांसह अव्वल स्थानावर पोहोचला. पाकिस्तानचे उपांत्य फेरी गाठण्याचे स्वप्न जवळपास संपुष्टात आले आहे, परंतु गुणाबेरीज केल्यास पाकिस्तानला अजूनही एक संधी आहे, परंतु त्यांना उर्वरित तिन्ही लढती जिंकाव्या लागतील. पाकिस्तानला उर्वरित सामन्यांत न्यूझीलंड ( १८ ऑक्टोबर), दक्षिण आफ्रिका ( २१ ऑक्टोबर) व श्रीलंका ( २४ ऑक्टोबर) यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहे. त्याशिवाय पाकिस्तानला अन्य निकालांवरही अवलंबून रहावे लागणार आहे. .पाकिस्तान आता सर्व तिन्ही सामने जिंकून जास्तीत जास्त ७ गुणांवर पोहोचू शकतात. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी प्रत्येकी ७ गुणांसह उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात २२ ऑक्टोबरला सामना होणार आहे. त्यामुळे या दोघांपैकी एक संघ नक्कीच पुढे जाईल आणि याचा अर्थ पाकिस्तानची अडचण आणखी वाढेल. .Viral Video : क्या हाल है भाई! Rohit Sharma ने नवा कर्णधार शुभमनला पाहताच विचारला प्रश्न, विराट कोहलीला केला मुजरा; मन जिंकणारा क्षण.पाकिस्तान ७ गुणांसह जास्तीत जास्त दुसऱ्या स्थानावर पोहोचू शकतात, पण त्यासाठी इंग्लंडचा उर्वरित तीन सामन्यांत पराभव त्यांना आवश्यक आहे. पाकिस्तानने उर्वरित तीनपैकी एकही सामना गमावल्यास त्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.