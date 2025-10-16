Cricket

Pakistan Semi Final Scenario WC: पाकिस्तानची 'नौका' श्रीलंकेतच बुडणार! उपांत्य फेरी सोडाच, हे तर तालिकेत तळावरच राहणार

Pakistan semi-final qualification scenario : महिला वन डे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये पाकिस्तान संघाची स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. इंग्लंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या उपांत्य फेरी गाठण्याच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आल्या आहेत.
Pakistan’s semi-final chances hit hard after washout against England

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

How can Pakistan qualify for Women’s ODI World Cup 2025 semi-finals? पाकिस्तान महिला संघाचे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आव्हान साखळी फेरीतच संपुष्टात येईल अशी शक्यता आहे. पाकिस्तान विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातला कालचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण मिळाले. यामुळे पाकिस्तानचा संघ अजूनही तळावर आहे आणि त्यांना चार सामन्यांत एकही विजय मिळवता आलेला नाही. त्यांचे अजूनही तीन सामने आहेत आणि इतरांवर सर्व भीस्त आहे.

