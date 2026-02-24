पाकिस्तानला खरंच T20 World Cup चा गांभीर्य असेल तर...! R Ashwin ने सांगितला विजयाचा मंत्र, इंग्लंडला अडचणीत आणणारी चाल...

R Ashwin Reveals Strategy to Trouble England in Super 8 : पाकिस्तानचा संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत आज इंग्लंडचा सामना करणार आहे. सुपर ८मधील न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यामुळे त्यांना एका गुणावर समाधान मानावे लागले. आता त्यांच्यासमोर इंग्लंडचे आव्हान आहे, ज्यांनी त्यांच्या पहिल्या सामन्यात यजमान श्रीलंकेला पराभूत केले. पाकिस्तानला या सामन्यापूर्वी भारताचा महान फिरकीपटू आर अश्विन याने एक कानमंत्र दिला. आजच्या लढतीत त्यांनी तो ऐकल्यास विजयाची संधी जास्त होईल..पल्लेकेले येथे होणाऱ्या लढतीत इंग्लंडचे फिरकीपटू आदिल रशीद आणि लियाम डॉसन यांना आव्हान देण्यासाठी पाकिस्तानने फखर झमानला मधल्या फळीत संधी द्यावी, असा अश्विनने सल्ला दिला. "जर पाकिस्तानला या वर्ल्ड कप स्पर्धेबद्दल गंभीर वाटत असेल, तर त्यांना मधल्या फळीत फखर झमानला संधी देण्याचा विचार करावा लागेल. तो स्वीप करू शकतो आणि रशीद आणि डॉसनविरुद्ध त्याच्या पायांचा वापर करून मधल्या षटकांमध्ये उपयुक्त कामगिरी करू शकतो. रशीदविरुद्ध नेपाळने हेच यशाचे सूत्र वापरले होते आणि इतर संघ यातून काही महत्त्वाचे धडे आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करू शकतात," असे अश्विन म्हणाला..पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. फहीमच्या जागी त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये शाहीन शाह आफ्रिदीचे पुनरागमन झाले आहे. इंग्लंडचा संघ कोणत्याही बदलाशिवाय मैदानावर उतरला आहे. इंग्लंडने आजचा सामना जिंकल्यास त्यांचे उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के होईल, कारण या गटातून न्यूझीलंड वगळता दुसरा कोणताही संघ त्यांच्यापेक्षा जास्त गुण कमवू शकत नाही..इंग्लंडने यजमान श्रीलंकेला पराभूत करून दोन गुण कमावले आहेत. न्यूझीलंड व पाकिस्तान यांचे प्रत्येकी १ गुण आहेत. न्यूझीलंड उर्वरित दोन सामने जिंकून ५ गुणांसह उपांत्य फेरीत सहज पोहोचेल. श्रीलंकेचे उर्वरित दोन सामने जिंकून ४ गुणच होतील आणि तेव्हा नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. श्रीलंकेला उर्वरित दोन सामन्यांत पाकिस्तान व न्यूझीलंडचा सामना करावा लागणार आहे..तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा. इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.