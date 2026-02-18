PAK VS NAM: पाकिस्तानने 'बाबर आजम'ची Live सामन्यात लाज काढली! नामिबियाविरुद्ध जे घडलं, त्याची जगभर चर्चा; असं व्हायला नको होतं

PAK vs NAM no batting for Babar full story: स्पर्धेतील आव्हान टीकवण्यासाठी पाकिस्तानला विजय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळेच ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात त्यांनी दोन बदल केले. बाबर आजमला ( Babar Azam ) ते संघाबाहेर करतील असे वाटले होते, परंतु त्याने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान टिकवले. मात्र, लाईव्ह सामन्यात पाकिस्तानने त्यांच्या स्टार फलंदाजांची लाज काढली आणि आत जगात त्याची चर्चा रंगली आहे. .पाकिस्तान संघाने नाणेफेक प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. शाहीन आफ्रिदी आणि अब्रार अहमद यांच्याजागी सलमान मिर्झा व ख्वाजा नफाय यांना संधी दिली गेली. भारताविरुद्धच्या सामन्यात आफ्रिदी आणि अब्रार यांनी निराशाजनक कामगिरी केली होती. साहिबजादा फरहानने शतक झळकावून पाकिस्तानला १९९ धावांपर्यंत पोहोचवले. फरहानने ५८ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटाकाराह नाबाद १०० धावा केल्या. सलमान आघा ( ३८) व शादाब खान ( नाबाद ३६) यांनी त्याला साथ दिली..PAK vs NAM, T20 WC : भारताविरुद्ध भोपळा अन् लिंबूटिंबू संघाविरुद्ध शतक! पाकिस्तानची दुबळ्या संघासमोर मर्दुमकी, २०० धावांचे लक्ष्य.साहिबजादा आणि सैम आयुब ही जोडी सलामीला आली, परंतु त्यांना ४० धावा जोडता आल्या. आयुब १४ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर सलमान आणि साहिबजादा यांनी ६७ धावांची भागीदारी केली. सलमान ३८ धावांवर बाद झाल्यानंतर बाबर आजम फलंदाजीला येणे अपेक्षित होते, परंतु खवाजा नफाय ( ५) याला पाठवले गेले. पण, तोही स्वस्तात माघारी परतला. आता तरी बाबर येईल अशी चाहत्यांना अपेक्षा होती..तीन विकेट पडल्यानंतरही बाबरला फलंदाजीला पाठवले गेले नाही. त्याच्याजागी पाचव्या क्रमांकावर शादाब खान आला आणि त्याने साहिबजादासोबत ४० चेंडूंत ८१ धावांची नाबाद भागीदारी केली. शादाब २२ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारांसह ३६ धावांवर नाबाद राहिला. पाकिस्तानने ३ बाद १९९ धावा केल्या. बाबरला फलंदाजीला न पाठवल्याने चर्चा रंगली आहे..बाबरला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. नेदरलँड्सविरुद्ध तो १५ धावांवर बाद झाला, त्यानंतर अमेरिकेविरुद्ध त्याने ४६ धावा केल्या. पण,भारताविरुद्धच्या महत्त्वाच्या सामन्यात तो अपयशी ठरला आणि त्याने केवळ ५ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.