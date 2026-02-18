PAK vs NAM : कर्णधार सलमान आघा अन् प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्यात बाचाबाची! संतापाच्या भरात बाटली जोरात फेकली Video

Why Salman Agha argued with Mike Hesson PAK vs NAM: पाकिस्तानच्या संघात सर्वकाही सुरळित नसल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तान संघाची कामगिरी हवी तशी झालेली नाही. स्पर्धेतील आव्हान टीकवण्यासाठी त्यांना नामिबियाविरुद्ध विजय मिळवावा लागणार आहे. साहिबजादा फरहानच्या शतकाच्या जोरावर त्यांनी नामिबियासमोर २०० धावांचे लक्ष्य उभे केले. पण, या सामन्यात कर्णधार सलमान आघा आणि मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. शेजारीच बाबर आजम बसून हे सर्व शांत बसून पाहताना दिसतोय....या सामन्यात पाकिस्तानी कर्णधाराने २३ चेंडूत ३८ धावांची खेळी केली, परंतु त्यानंतर त्याच्या बाद झाल्याने चाहते आश्चर्यचकित झाले. सलमान डगआउटमध्ये परतताच, त्याने संघाचे मुख्य हेसन यांच्याशी जोरदार वाद घातला. फील्ड कॅमेऱ्यांनी टिपलेल्या फुटेजनुसार, सलमान आणि हेसन यांच्यातील संभाषण खूपच गंभीर असल्याचे दिसून आले..प्रशिक्षक कर्णधाराच्या शॉट निवडीबद्दल किंवा खेळाच्या परिस्थितीबद्दल नाराज होते. वाद इतका वाढला की डगआउटमध्ये शांतता पसरली आणि इतर खेळाडू अस्वस्थ दिसले. सलमानने रागाच्या भरात हातात असलेली पाण्याची बाटली जमिनीवर फेकल्याने वाद आणखी वाढला..PAK VS NAM: पाकिस्तानने 'बाबर आजम'ची Live सामन्यात लाज काढली! नामिबियाविरुद्ध जे घडलं, त्याची जगभर चर्चा; असं व्हायला नको होतं .दरम्यान, साहिबजादा फरहानने ५८ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकारांसह नाबाद १०० धावा केल्या. सलमानसह ( ३८) शादाब खान याने ( ३६) फरहानने साथ दिली. फरहान व शादाब यांनी ८१ धावांची भागीदारी करून संघाला ३ बाद १९९ धावांपर्यंत पोहोचवले. नामिबियाच्या जॅक ब्रासेलने दोन विकेट्स घेतल्या. या सामन्यात बाबर आजमला फलंदाजीलाही पाठवले गेले नाही..लक्ष्याचा पाठलाग करताना नामिबियाने ४९ धावांत चार विकेट्स गमावल्या आहेत. सलामीवीर लॉरेन स्टीनकॅम्पने २२ चेंडूंत २३ धावा केल्या. मोहम्मद नवाझने त्याची विकेट घेतली. सलमान मिर्झा व शादाब खान यांनीही प्रत्येकी एक विकेट घेतली. जॅक निकोल रन आऊट झाला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा नामिबियाच्या ८ षटकांत ४ बाद ५१ धावा झाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.