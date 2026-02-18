Cricket

PAK vs NAM : कर्णधार सलमान आघा अन् प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्यात बाचाबाची! संतापाच्या भरात बाटली जोरात फेकली Video

Salman Agha Mike Hesson heated argument video: नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात पाकिस्तानच्या डग आउटमधील एक क्षण सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. कर्णधार सलमान आघा आणि प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्यात तीव्र शब्दांत चर्चा झाल्याचे दिसून आले. संतापाच्या भरात बाटली जोरात आपटल्याचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला.
Salman Agha and coach Mike Hesson were seen in a tense exchange during the PAK vs NAM clash

Salman Agha and coach Mike Hesson were seen in a tense exchange during the PAK vs NAM clash

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why Salman Agha argued with Mike Hesson PAK vs NAM: पाकिस्तानच्या संघात सर्वकाही सुरळित नसल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तान संघाची कामगिरी हवी तशी झालेली नाही. स्पर्धेतील आव्हान टीकवण्यासाठी त्यांना नामिबियाविरुद्ध विजय मिळवावा लागणार आहे. साहिबजादा फरहानच्या शतकाच्या जोरावर त्यांनी नामिबियासमोर २०० धावांचे लक्ष्य उभे केले. पण, या सामन्यात कर्णधार सलमान आघा आणि मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. शेजारीच बाबर आजम बसून हे सर्व शांत बसून पाहताना दिसतोय...

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Babar Azam
Cricket Video
Pakistan Cricketer
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Team
cricket news today
T20 Cricket World Cup
viral video

Related Stories

No stories found.