PAK vs OMN : 4,wd,1,6,4,1,0; शाहीन आफ्रिदीची ओमानच्या फलंदाजांनी केली धुलाई; तरीही पाकिस्तानने मारली बाजी

Asia Cup 2025 Pakistan vs Oman Live Marathi Update: पाकिस्तानने आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत विजयाने सुरुवात केली. ओमानविरुद्ध त्यांच्या फलंदाजांची भंबेरी उडाली, पण त्यांनी १६० धावांपर्यंत मजल मारली. त्यानंतर पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी चांगला मारा केला आणि ओमानला ६७ धावांवर गुंडाळले. या सामन्यात ओमानच्या आघाडीच्या फलंदाजांनी पाकिस्तानचा नंबर १ गोलंदाज शाहीन शाह आफ्रिदीच्या एका षटकात १७ धावा चोपून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. .सलामीवीर सैम आयुब गोल्डन डकवर बाद झाल्यानंतर साहिबजादा फरहान व मोहम्मद हॅरिस यांनी ८५ धावांची भागीदारी केली. फरहान २९ धावांवर परतला आणि हॅरिसने ४३ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६६ धावा केल्या. त्यानंतर पाकिस्तानच्या डावाला पुन्हा गळती लागली. पण, फखर जमानने नाबाद २३ धावा केल्या, तर मोहम्मद नवाजने १९ धावा करून संघाला ७ बाद १६० धावांपर्यंत पोहोचवले..PAK vs OMN : पाकिस्तानचा हा संघ भारताविरुद्ध खेळणार आहे का? ओमानविरुद्धचा खेळ पाहून उडवली जातेय खिल्ली....शाह फैसल ( ३-३४) व आमीर कलीम ( ३-३१) यांनी प्रत्येकी तीन विकेट्स घेतल्या. मोहम्मद नदीमने १ विकेट घेतली. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओमानला सैम आयुब व सुफियान मुकीम यांनी धक्के दिले. सलामीवीर आमीर कलीम व हम्माद मिर्झा यांनी शाहीन आफ्रिदीच्या एका षटकात १७ धावा चोपल्या. पण, आयुब व सुफियान यांनी कमाल केली..आमीर १३ धावांवर ,तर मिर्झा २७ धावांवर बाद झाले. त्यानंतर ओमानच्या एकाही फलंदाजाला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. आयुब व मुकीम यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. फहिम अश्रफनेही दोन विकेट्स घेऊन ओमानला अडचणीत आणले..PAK vs OMN : पाकिस्तान दुबळ्या ओमानविरुद्ध रडले, फलंदाजांनी माना टाकल्या; भारताविरुद्ध निघणार यांची हवा....अब्रार अहमदने ओमानचा शेवटचा फलंदाज शकील अहमदला ( १०) बाद करून पाकिस्तानला ९३ धावांनी विजय मिळवून दिला. ओमानचा संपूर्ण संघ १६.४ षटकांत ६७ धावांवर ऑल आऊट झाला.