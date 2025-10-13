PAK vs SA 1st Test: भारतीय वंशाच्या Senuran Muthusamy समोर पाकिस्तानने गुडघे टेकले! शेजाऱ्यांच्या घरात घुसून राडा...

लाहोर कसोटीत पाकिस्तानचा पहिला डाव ३७८ धावांवर संपुष्टात आला.भारतीय वंशाच्या सेनुरन मुथूसामीने फिरकीत ६ बळी घेतले.इमान उल हक (९३) व सलमान आगा (९३) यांनी चांगली खेळी केली..Senuran Muthusamy six wicket haul vs Pakistan 1st Test 2025 : लाहोर येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत यजमान पाकिस्तानचा पहिला डाव ३७८ धावांवर गुंडाळला गेला. आफ्रिकेची कोंडी करण्यासाठी पाकिस्तानने फिरकीपटूंसाठी पोषक खेळपट्टी तयार केली, परंतु त्यात ते स्वतः अडकले. भारतीय वंशाच्या सेनुरन मुथूसामीने ६ विकेट्स घेत पाकिस्तानच्या फलंदाजांना रडकुंडीला आणले. .अब्दुल्लाह शफिक २ धावांवर कागिसो रबाडाच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. त्यानंतर इमान उल हक व कर्णधार शान मसूद या जोडीने १६१ धावांची भागीदारी केली. शान १४७ चेंडूंत ७६ धावांवर बाद झाल्यानंतर आलेला बाबर आझम ( २३) मोठी खेळी करू शकला नाही. सौद शकीलही गोल्डन डकवर मुथूसामीच्या गोलंदाजीवर कॉट अँड बोल्ड झाला. मुथूसामीने पाकिस्तानचा सलामीवीर इमानला शतकाच्या उंबरठ्यावर माघारी पाठवले. .IND vs WI 2nd Test Live: जॉन कॅम्बेलने शतकासह इतिहास रचला! व्हीव्ह रिचर्ड्स, कपिल देव यांच्या पंक्तित बसला; भारताचा डाव फसला .इमाम १५२ चेंडूंत ९३ धावांवर झेलबाद झाला. मोहम्मद रिझवान व सलमान आगा यांनी अर्धशतकी खेळी करून पाकिस्तानची गाडी पुन्हा रुळावर आणली. पण, इथेही मुथूसामीने धुमाकूळ घातला अने ७५ धावा करणाऱ्या रिझवानला माघारी पारठवले. त्यानंतर शेवटच्या तीन विकेट्स पटापट घेत मुथूसामीने ३७८ धावांवर पाकिस्तानचा संघ गुंडाळला. .सलमान आगाने १४५ चेंडूत ९३ धावा केल्या. मुथूसामीने ३२-६-११७-६ अशी स्पेल टाकली. प्रेनेलान सुब्रायेन याने दोन, तर कागिसो व शिमोन रार्मर यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतले. .IND vs WI 2nd Test Live: 'तुम्हालाही माहित्येय तो OUT आहे, पण...'; जसप्रीत बुमराह Umpire वर संतापला, नको ते बोलून बसला....जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५-२७ तील पाकिस्तान व दक्षिण आफ्रिका या दोघांचा हा पहिलाच कसोटी सामना आहे. त्यामुळे त्यांचे खाते अद्याप उघडलेले नाही आणि पाकिस्तान घरच्या मैदानावर होत असलेल्या कसोटीचा फायदा उचलून तालिकेत गुण पटकावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सध्या ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका व भारत हे तीन संघ अव्वल तीन स्थानावर आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.