Sri Lanka all out for 98 against Pakistan in Rawalpindi: पाकिस्तानी गोलंदाजांनी दुसऱ्या कसोटीत अक्षरशः धुमाकूळ घातला... मोहम्मद अब्बास, रझउल्लाह आणि आमेर जमाल यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेताना श्रीलंकेचा पहिला डाव ९८ धावांवर गुंडाळला. रावळपिंडी येथे सुरू असलेल्या या सामन्यात नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझमने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा हा निर्णय गोलंदाजांनी अगदी योग्य ठरवला. श्रीलंकेच्या फलंदाजांना पाकिस्तानी गोलंदाजांच्या वेगवान माऱ्याचा सामना करता आला नाही. तब्बल आठ फलंदाजांना दुहेरी धावसंख्याही गाठता आली नाही..पाकिस्तानच्या वेगवान गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवताना श्रीलंकेचा निम्मा संघ ३६ धावांत माघारी पाठवला. १७.१ षटकांत आघाडीचे पाच फलंदाज तंबूत गेल्यानंतर कर्णधार कुसल मेंडीस व सोनल दिनुशा यांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी होती. या दोघांनी काहीकाळ खिंड लढवलीही, परंतु आमेरने या जोघांनाही माघारी पाठवले. कुसल ३२ ,तर सोनल २१ धावांवर बाद झाला. यानंतर श्रीलंकेला जेमतेम १३ धावा जोडता आल्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IPL 2027 Retention : चेन्नई सुपर किंग्सने MS Dhoni ला रिलीज करावं, ४ कोटी वाचतील अन्...; नेमकं कोण म्हणतंय असं?.८५ धावांवर सहावी विकेट गमावल्यानंतर पुढील १३ धावांत श्रीलंकेचे उर्वरित चार फलंदाज बाद झाले. मोहम्मदने १४-६-१४-३ अशी स्पेल टाकली, तर रझउल्लाहने २१ धावांत ३, तर आमेरने २४ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. साकिब खानने एक बळी टिपला. रावळपिंडीच्या मैदानावरील ही सर्वात निचांक धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०२४ मध्ये पाकिस्तानने इंग्लंडचा डाव ११२ धावांवर गुंडाळला होता. २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेने यजमानांना १३८ धावांत ऑल आऊट केले होते. .श्रीलंकेची ही पाकिस्तानविरुद्धची कसोटीतील चौथी निचांक धावसंख्या ठरली. १९९४ मध्ये कँडी येथे ७१ धावांवर यजमान गडगडले होते. २००६ मध्ये श्रीलंकेला कँडी येथे ७३ धावा करता आल्या होत्या, तर २०१७ मध्ये दुबईत श्रीलंकन संघ ९६ धावांवर ऑल आऊट झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.